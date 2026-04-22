AI overspoelt muziekplatforms: bijna helft nieuwe nummers op Deezer kunstmatig gegenereerd

De opkomst van kunstmatige intelligentie heeft opnieuw een sector bereikt waar creativiteit centraal staat: de muziekindustrie. Streamingdienst Deezer meldt dat inmiddels maar liefst 44 procent van alle nieuwe uploads op het platform volledig door AI is gegenereerd. Dat komt neer op tienduizenden nieuwe nummers per dag, een ontwikkeling die zowel fascinerend als zorgwekkend is.

Explosieve groei van AI-muziek

De cijfers laten een duidelijke trend zien. Waar het platform in september nog zo’n 30.000 AI-tracks per dag ontving, liep dat op naar 50.000 in november en 60.000 in januari. Inmiddels ligt dat aantal rond de 75.000 nummers per dag. Op maandbasis betekent dit meer dan twee miljoen AI-gegenereerde tracks.

Opvallend is dat deze enorme productie niet direct leidt tot massaal luistergedrag. Slechts één tot drie procent van alle streams op Deezer bestaat uit deze AI-muziek. Toch signaleert het bedrijf een ander probleem: ongeveer 85 procent van deze streams blijkt frauduleus, bijvoorbeeld opgezet om inkomsten te genereren via manipulatie.

Bescherming van artiesten onder druk

De snelle opkomst van AI-muziek roept fundamentele vragen op over de positie van menselijke artiesten. Deezer heeft daarom maatregelen genomen. Nummers die als AI-gegenereerd worden herkend:

- worden uitgesloten van aanbevelingsalgoritmen

- verschijnen niet in redactionele playlists

- worden niet in hoge audiokwaliteit opgeslagen

- leveren geen inkomsten op bij verdachte streamingactiviteiten



Volgens CEO Alexis Lanternier is dit noodzakelijk om het ecosysteem gezond te houden. Het doel is duidelijk: voorkomen dat echte artiesten inkomsten mislopen door een overvloed aan automatisch gegenereerde content. Ook andere spelers in de markt bewegen. Zo werkt Qobuz aan vergelijkbare labeling, terwijl platforms als Spotify en Apple Music vooral inzetten op filters en kwaliteitscontroles.

Mens versus machine: hoor je het verschil?

Misschien nog wel het meest opvallende inzicht: uit onderzoek van Deezer blijkt dat 97 procent van de luisteraars het verschil tussen een menselijk en een AI-gegenereerd nummer niet kan horen. Dat zet het hele begrip ‘muzikale authenticiteit’ onder druk.

Tegelijkertijd vinden veel luisteraars transparantie belangrijk:

- 52% vindt dat AI-nummers niet in hitlijsten thuishoren naast menselijke artiesten

- 80% wil dat AI-muziek duidelijk wordt gelabeld



Deezer speelt hierop in door sinds juni 2025 AI-content actief te labelen. Inmiddels zijn al meer dan 13,4 miljoen tracks voorzien van zo’n aanduiding.

Wat betekent dit voor HCC-leden?

Voor HCC-leden raakt deze ontwikkeling meerdere thema’s: technologie, creativiteit en digitale ethiek.

AI maakt het eenvoudiger dan ooit om zelf muziek te produceren, ook zonder muzikale achtergrond. Dat biedt kansen voor hobbyisten en makers binnen HCC, bijvoorbeeld in interessegroepen rond audio, video en AI. Tegelijkertijd vraagt het om bewustwording:

- Hoe herken je AI-gegenereerde content?

- Wat betekent dit voor auteursrecht en eigendom?

- Hoe betrouwbaar zijn aanbevelingssystemen nog?



Daarnaast speelt het bredere vraagstuk van digitale autonomie: willen we dat creatieve sectoren steeds meer afhankelijk worden van algoritmen, of blijft er ruimte voor menselijke expressie?

Een kantelpunt voor de muziekindustrie

De cijfers van Deezer laten zien dat we mogelijk aan het begin staan van een fundamentele verschuiving. Muziek maken is niet langer exclusief menselijk – en dat verandert de spelregels. De komende jaren zullen bepalen hoe de balans eruit gaat zien tussen mens en machine. Eén ding is duidelijk: technologie ontwikkelt zich sneller dan ooit, en de impact op creatieve sectoren is groot.

Voor HCC-leden is dit hét moment om deze ontwikkelingen te volgen, te begrijpen en – waar mogelijk – zelf te verkennen. Want de toekomst van muziek is niet alleen iets om naar te luisteren, maar ook om actief vorm te geven.