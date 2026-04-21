Digitaal kinderslot in aantocht: EU werkt aan veilige leeftijdscontrole voor online diensten

De Europese Unie zet een belangrijke stap in de bescherming van jongeren op internet. Volgens Ursula von der Leyen is een nieuwe Europese app voor leeftijdsverificatie technisch vrijwel gereed en binnenkort beschikbaar voor burgers. Met deze app moeten websites en online platforms beter kunnen controleren of je oud genoeg bent voor bepaalde content.

Hoe werkt de EU-leeftijdsapp?

Het principe achter de nieuwe app is eenvoudig en voor veel mensen herkenbaar. Je downloadt de app en koppelt deze aan een officieel identiteitsbewijs, zoals je paspoort of identiteitskaart. Vervolgens kan de app bij het bezoeken van websites of apps bevestigen dat je een bepaalde leeftijd hebt bereikt.

Dat werkt vergelijkbaar met het tonen van je ID in een winkel bij de aankoop van alcohol. Het grote verschil: online gebeurt dit automatisch en digitaal, zonder dat je telkens opnieuw gegevens hoeft te laten zien.

Privacy als uitgangspunt

Een belangrijk aandachtspunt bij dit soort systemen is privacy. De Europese Commissie benadrukt dat daar expliciet rekening mee is gehouden. Volgens Von der Leyen hoef je alleen je leeftijd te delen – en geen andere persoonlijke gegevens.

Concreet betekent dat:

- Je naam, adres of andere persoonsgegevens blijven privé

- Je wordt niet gevolgd of getrackt

- Alleen een “ja/nee”-bevestiging van je leeftijd wordt gedeeld



De belofte is dus een systeem dat werkt zonder dat bedrijven uitgebreide profielen van je kunnen opbouwen.

Bescherming van jongeren centraal

De belangrijkste reden voor deze app is het beter beschermen van minderjarigen tegen schadelijke of ongeschikte online content. Denk aan:

- Social media met leeftijdsbeperkingen

- Websites met expliciete of gewelddadige inhoud

- Online diensten met leeftijdsgebonden toegang



Met deze technologie hebben platforms straks minder excuses om geen goede leeftijdscontrole toe te passen. In de toekomst kunnen zij mogelijk zelfs aansprakelijk worden gehouden als zij jongeren onvoldoende beschermen.

Eerste tests al gestart

Een aantal Europese landen is al begonnen met pilots om de app in de praktijk te testen. Het gaat onder meer om Frankrijk, Denemarken, Griekenland, Italië, Spanje, Cyprus en Ierland. Deze testfase moet duidelijk maken hoe de app in de praktijk functioneert en waar eventueel nog verbeteringen nodig zijn.

Minimumleeftijd voor sociale media?

Parallel aan de ontwikkeling van de app wordt binnen de EU ook gesproken over een mogelijke minimumleeftijd voor sociale media. De Europese Commissie overweegt om hier deze zomer een voorstel voor te doen. De gedachte is logisch: een leeftijdsgrens heeft alleen zin als deze ook technisch handhaafbaar is. De nieuwe verificatie-app kan daarbij een sleutelrol spelen.

Wat betekent dit voor gebruikers?

Voor jou als HCC-lid is deze ontwikkeling interessant én relevant. Het raakt direct aan thema’s als privacy, digitale veiligheid en regie over je eigen gegevens.

Wat je kunt verwachten:

- Meer controle over wat je deelt online – alleen je leeftijd, geen andere gegevens

- Veiliger internet voor (klein)kinderen – betere bescherming tegen ongewenste content

- Nieuwe standaard voor websites en apps – leeftijdscontrole wordt waarschijnlijk de norm

- Blijf kritisch op privacy – hoe anoniem is “anoniem” in de praktijk?



Tot slot

De Europese leeftijdsverificatie-app kan een belangrijke stap zijn naar een veiliger internet, vooral voor jongeren. Tegelijk roept het vragen op over privacy, controle en de rol van technologie in je dagelijks leven. Zoals zo vaak geldt: de techniek is slechts één kant van het verhaal. Hoe deze wordt ingezet – en bewaakt – bepaalt uiteindelijk het succes.

HCC blijft deze ontwikkelingen volgen en houdt je op de hoogte.