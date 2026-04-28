Kom op 9 mei ook naar de HCC!regiodag in Kapelle (Zeeland)!

Na succesvolle edities in Assen en Eindhoven vindt op zaterdag 9 mei 2026 van 10.00 tot 17.00 uur de HCC!regiodag plaats in Kapelle in de provincie Zeeland.

Locatie van de HCC!regiodag is De Vroone, C.D. Vereekestraat 74, 4421 CE Kapelle. In de grote zaal (Brueliszaal) zullen diverse Interessegroepen van HCC zich presenteren in een "marktopstelling". Verder worden er diverse presentaties en lezingen gehouden.

Gistelliszaal:

10:30 - 12:00 uur Lezing Energiecontracten door Anton Doornenbal

De energiemarkt is de afgelopen jaren flink veranderd. Waar vroeger bijna iedereen automatisch bij dezelfde leverancier zat, kun je tegenwoordig zelf kiezen uit verschillende aanbieders en contractvormen. Dat klinkt als vrijheid, maar maakt het kiezen soms ook best lastig. Ga je voor zekerheid met een vast contract? Of kies je juist flexibiliteit met een variabel of dynamisch contract? En wat betekenen die keuzes eigenlijk voor je maandelijkse kosten en risico’s? Met zonnepanelen, warmtepomp, thuisbatterij of (toekomstige) laadpaal wordt het helemaal een oerwoud.

In deze presentatie nemen we de verschillende soorten energiecontracten stap voor stap door. We leggen uit wat de verschillen zijn, wat de voor- en nadelen zijn, en waar je op moet letten bij het maken van een keuze. Zo krijg je meer grip op je energiekosten en kun je een contract kiezen dat past bij jouw situatie.

12:30 - 13:30 Lunch voor de HCC-vrijwilligers van deze regiodag

14:00 - 16:00 Presentatie Digitale Veiligheid en Criminaliteit door Sybren v/d Velden -Walda

Senioren worden op bepaalde vormen van (online) criminaliteit veel vaker slachtoffer dan andere leeftijdsgroepen. Dat is vooral zo bij babbeltrucs aan de deur, oplichting door nepagenten, bankhelpdeskfraude en whatsapp/kind in nood fraude.

Bij nepagenten gaat het zonder uitzondering om slachtoffers van 70 jaar en ouder. In de eerste 10 maanden van 2025 werden er al 10.000 incidenten gemeld met nepagenten. De politie doet heel veel om de daders van deze laffe vorm van criminaliteit op te sporen. Maar voorkomen is altijd beter dan genezen. Het zijn vormen van criminaliteit die heel veel impact hebben op het gevoel van (on)veiligheid.

Het zal je maar overkomen in je eigen huis al dan niet aan de deur, via de telefoon of via het internet. Daarom is het goed om zoveel mogelijk senioren te leren hoe deze criminelen te werk gaan (herkennen) en wat je wel en vooral ook niet moet doen (hoe moet ik handelen).

Om deze boodschap over te brengen op zoveel mogelijk senioren geeft Sybren van der Velden Walda van de Nederlandse politie zogenaamde preventiebijeenkomsten. Aan de senioren zelf, maar ook aan de kinderen en kleinkinderen van senioren, zodat zij de boodschap kunnen overbrengen aan hun ouders of opa en oma. Alleen samen brengen we dit een halt toe.

Maelstedezaal:

10:30 - 12:00 Presentatie Digitale Nalatenschap door Sander van der Meer

Wat moet of kun je doen met social media-accounts na het overlijden van een familielid of andere bekende? Wat moet je doen om te voorkomen dat jouw nabestaande(n) met deze vraag achterblijven? Hoe krijg je als nabestaande toegang tot contacten, foto’s of documenten, noodzakelijk voor de administratie, voor de verwerking of voor het afmelden of opzeggen van allerlei social media-accounts wanneer die zijn beveiligd met een wachtwoord of toestelcode? Moet je nu wel of niet de social media en online diensten opzeggen en hoe voorkom je identiteitsfraude met gegevens van de overleden dierbare? Deze vragen en meer komen aan bod tijdens de presentatie van Sander van der Meer.

13:30 - 15:30 Linux-presentatie door Peter de Bruin

Na de lunch om 13:30 zal in aansluiting op de Linux Demo van Giel van Leeuwen, een ervaren Linux installeerder, een presentatie worden gegeven over de ongekende mogelijkheden en het beheren van deze uitstekende vervanger van Windows 10.

Deze presentatie wordt gegeven door Peter de Bruin, de schrijver van meerdere specifieke artikelen in de PC-Active over Linux.

Gratis parkeren: bij De Vroone en bij Sportcentrum De Bloesem op 5 minuten lopen

Openbaar vervoer: 10 minuten lopen vanaf NS-station Kapelle-Biezelinge

Gratis toegang!