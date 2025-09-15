Aanbieding HCC!kennisdag: BTO-laptop met ruim 300 euro voordeel

Al vele jaren biedt BTO de leden van HCC extra voordeel op laptops. Speciaal voor de HCC!kennisdag van 4 oktober a.s. heeft BTO een extra scherp geprijsde laptop in drie verschillende configuraties samengesteld die je verder nog helemaal naar eigen wensen kunt optimaliseren. En als lid van HCC krijg je nog eens vijf procent extra korting (op de prijs exclusief btw).

De BTO P-Book 15P1420 HCC!editie is in de basissamenstelling bijna 240 euro goedkoper dan in de reguliere samenstelling. En eigenlijk is de korting bijna 330 euro omdat de reguliere editie geen Windows-licentie bevat. Hoewel de laptop HCC!editie al leverbaar is vanaf 799 euro (met o.a. Windows 11 Home, 8GB werkgeheugen en een 250GB ssd) raden wij aan de beginnen vanaf minimaal de configuratie HCC!start.

Je kunt de laptop vrijwel helemaal naar wens samenstellen. Extra werkgeheugen? Geen probleem, Een grotere ssd? Die voeg je eenvoudig toe. Om het alvast wat makkelijker te maken, hebben we drie configuraties als uitgangspunt genomen.

Bij alle configuraties is de BTO Actiekit inbegrepen. Deze bestaat uit een bedrade muis, muismat, in-ear hoofdtelefoon en een microvezeldoekje. Alleen gratis in de HCC!editie.

De configuratie HCC!start met o.a. Windows 11 Home, 16GB werkgeheugen en 480GB ssd kost € 869,00. Wanneer je bij je bestelling je HCC-lidmaatschapsnummer en je postcode opgeeft, dan krijg je 5 procent extra korting over de prijs exclusief btw. Je betaalt dan € 825,55 inclusief btw en verzendkosten.

De configuratie HCC!plus met o.a. Windows 11 Home, 32GB werkgeheugen en 1000GB ssd kost € 984,00. Wanneer je bij je bestelling je HCC-lidmaatschapsnummer en je postcode opgeeft, dan krijg je 5 procent extra korting over de prijs exclusief btw. Je betaalt dan € 934,80 inclusief btw en verzendkosten.

De configuratie HCC!ultra met o.a. Windows 11 Pro, 64GB werkgeheugen, een 1000GB ssd en een extra 2000GB ssd kost € 1319,00. Wanneer je bij je bestelling je HCC-lidmaatschapsnummer en je postcode opgeeft, dan krijg je 5 procent extra korting over de prijs exclusief btw. Je betaalt dan € 1.253,05 inclusief btw en verzendkosten.

Om van de aanbieding gebruik te maken, ga naar deze exclusieve pagina voor HCC-leden. Ook lezers van de HCC!nieuwsbrief kunnen deze pagina bezoeken en gebruikmaken van deze aanbieding. De extra korting van 5% over het totaalbedrag exclusief btw is echter voorbehouden aan leden van HCC.

Kies de laptop in de gewenste samenstelling en plaats deze in het winkelmandje. Je ziet daar het tabblad Voeg HCC ledenvoordeel toe. Kies dat tabblad. Vul daar je lidmaatschapsnummer en je postcode in en klik op Voeg ledenvoordeel toe. Je ziet vervolgens dat de korting van 5% is toegepast op het bedrag exclusief btw.

Deze aanbieding is geldig tot en met donderdag 9 oktober 2025.



Overtuig jezelf van deze exclusieve aanbieding: je vindt hier de reguliere bestelpagina van deze laptop. De normale vanafprijs is € 999,00 zonder Windows en BTO Actiekit.