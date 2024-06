Zorgeloos op reis. Van Zeeland tot New York

Bijna zomer, bijna vakantie! Zorgeloos genieten in binnen- of buitenland. Even stil staan bij je verzekering maakt je vakantie nét wat zorgelozer. We begrijpen dat dit geen onderdeel is van de voorpret. Maar een goede voorbereiding kost weinig tijd, en levert veel op. We vertellen je graag hoe jij je goed voorbereidt voor, tijdens en na je vakantie.

Voor je vakantie

Allereerst: check je zorgverzekering De aanvullende verzekeringen van OHRA bieden een volledige vergoeding voor spoedzorg in het buitenland. Heb je geen aanvullende verzekering of ben je verzekerd bij een andere zorgverzekeraar? Check dan hoe je verzekerd bent voor spoedzorg in het buitenland. En wat je kunt doen om er zeker van te zijn dat je niet met een hoop (financiële) ellende thuiskomt. Zo kun je een reisverzekering met medische kosten afsluiten.

Goed om te weten

Onvoldoende verzekerd tegen spoedkosten in het buitenland? Sluit een reisverzekering af met een dekking voor geneeskundige kosten. Naast je zorgverzekering kun je ook je reisverzekering bij OHRA afsluiten met collectief voordeel.

Ook handig Neem je EHIC pas mee: je verzekeringsbewijs in het buitenland

Gebruik je medicijnen? Regel een officiële verklaring en een medisch paspoort

Vaccinaties? Regel het op tijd, er zijn soms lange wachttijden. Soms krijg je een vergoeding uit je aanvullende verzekering Tip! Korting op zonnebrandcrème en reisvaccinaties Met de OHRA Klantvoordelen: Korting op zonnebrandcrème met je OHRA Zorgverzekering: 2 halen, 1 betalen. Op = op!

Geen vergoeding voor reisvaccinaties? Met je OHRA Zorgverzekering krijg je korting!

Tijdens je vakantie

Ook op vakantie zit een ongelukje helaas in een klein hoekje. Spoed of geen spoed: wij bieden maar liefst 3 mogelijkheden om contact met OHRA te zoeken als je met een deskundige wilt overleggen. In het Nederlands. Wel zo handig.

De OHRA app Spoedzorg op reis : je chat direct met verpleegkundigen of artsen

: je chat direct met verpleegkundigen of artsen De OHRA Hulpdienst , 24 uur per dag telefonisch bereikbaar

, 24 uur per dag telefonisch bereikbaar De app Vraag de dokter: chat met een verpleegkundige. Je kunt ook foto’s sturen Niet verzekerd bij OHRA? Check bij je zorgverzekeraar hoe je in het buitenland contact opneemt.

Na je vakantie

Weer thuis na een heerlijke vakantie? Ook dan staan we voor je klaar.

Misschien heb je op vakantie zorgkosten gemaakt en voorgeschoten?

Je declareert je (buitenlandse) rekening heel eenvoudig. Gewoon direct via Mijn OHRA Zorgverzekering of de OHRA App.

Voordeel met je OHRA Zorgverzekering: gratis check op verdachte huidplekjes!

Heerlijk in de zon gezeten en goed ingesmeerd? Ook dan kun je helaas een verdacht plekje op je huid vinden. Check dit plekje snel en eenvoudig met de SkinVision app. Helemaal gratis bij jouw (collectieve) OHRA Zorgverzekering.

SkinVision App. Gratis bij jouw (collectieve) OHRA Zorgverzekering De SkinVision app wordt volledig vergoed door ons en je betaalt geen eigen risico voor gebruik en online advies. Word je, door je huisarts, doorverwezen naar een medisch specialist? Dan geldt het eigen risico voor het bezoek aan de specialist.

Niet verzekerd bij OHRA? Tóch voordeel: korting op de SkinVision App!

Heb jij geen (collectieve) zorgverzekering van OHRA? Ook dan kun je tijdelijk bij een verdacht plekje op je huid gebruik maken van de SkinVision App. Via SkinVision krijg jij 50% korting op een 3-maands abonnement. Je betaalt € 12,50 i.p.v. € 25,00.

Het abonnement stopt vanzelf na 3 maanden.

Wanneer kun je gebruik maken van dit aanbod:

je kunt de SkinVision app met de korting downloaden tussen 1 juli en 30 september 2024

vanaf het moment van downloaden kun je 3 maanden onbeperkt gebruik maken van de app

download je de app bijvoorbeeld op 30 augustus? Dan start vanaf dat moment je 3 maand abonnement

Let op:

Heb jij je zorgverzekering niet gesloten bij OHRA maar wel bij CZ, Nationale-Nederlanden, Just, Zilveren Kruis of FBTO? Dan kun je ook het hele jaar kosteloos gebruik maken van de SkinVision app. Je hoeft dan geen gebruik te maken van dit aanbod!

Meer weten?

We hebben alles waar je vooraf, tijdens en na je vakantie even aan moet denken voor je op een rij gezet. Hoef je alleen maar even te checken, indien nodig regelen en… de slippers in de koffer.