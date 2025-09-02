De special Het grote iPad & iPhone boek 2026 met 28% korting

Waar zou je nog z­ijn zonder je iPhone en iPad? En hoe haal je echt alles ui deze apparaten? De special Het grote iPad & iPhone boek 2026 geeft het antwoord op al je vragen. En als lid van HCC kun je deze special met grote korting aanschaffen.

Het zou twintig jaar geleden niet te bevatten z­ijn, hoezeer de iPhone en de iPad het dagel­ijks leven nu beïnvloeden. Vanaf het moment dat ‘s ochtends de wekker gaat (op de iPhone), app, navigeer, fotografeer, mail, noteer, communiceer, lees en speel je er de hele dag mee. In Het grote iPad & iPhone boek 2026 lees je wat er nieuw is én hoe je alles uit iOS 26 en iPadOS 26 haalt. Je duikt direct in de vernieuwingen en ontdekt hoe je je apparaat slimmer, sneller en leuker gebruikt. Of je nu een iPad of iPhone hebt, of allebei, en of het nu het laatste model of een eerder model is, dit grote iPad & iPhone boek is de handleiding die Apple je niet geeft en die de waarde van deze baanbrekende apparaten voor jou verder vergroot.

Kortom, je leest niet alleen wat de nieuwe versies iOS 26 en iPadOS 26 te bieden hebben en hoe het allemaal werkt, je gaat ook aan de slag met alle nieuwe functies en het nieuwe Liquid Glass-design: er zijn maar liefst 57 workshops voor alle apps.

De winkelprijs van deze special is € 13,99. Leden van HCC kunnen deze special aanschaffen voor slechts € 9,99 inclusief verzendkosten.

