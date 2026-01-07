Logitech-software tijdelijk onbruikbaar op macOS door verlopen certificaat

Logitech-gebruikers op macOS ervaren dat de populaire software Logitech Options+ en G HUB niet meer werkt doordat een cruciaal digitaal certificaat verlopen is. Het probleem, waardoor muizen niet meer goed werken, zorgt voor frustratie onder gebruikers die afhankelijk zijn van de apps voor het configureren van hun randapparatuur, maar het bedrijf werkt aan een oplossing.

Mac-gebruikers die deze software proberen te openen, merken dat de applicaties niet meer starten. Volgens een officiële melding van Logitech is de oorzaak een verlopen certificaat dat vereist is om de programma’s op macOS te laten draaien. Zonder een geldig certificaat blokkeert het besturingssysteem de uitvoering van de applicaties, waardoor functies zoals apparaatinstellingen, profielbeheer en aanpassingen niet meer werkbaar zijn. Logitech laat weten dat het een nieuwe installer voorbereidt die het probleem moet verhelpen, en dat gebruikersinstellingen en profielen daarbij behouden blijven.

Het issue heeft impact op een brede groep gebruikers van Logitech-hardware, maar treft alleen macOS-systemen; Windows-gebruikers ondervinden geen hinder van het verlopen certificaat. In de veelgestelde vragen rond de storing benadrukt Logitech dat de versie van de software na de fix hetzelfde blijft en dat instellingen niet verloren gaan. Het bedrijf werkt naar eigen zeggen zo snel mogelijk aan de distributie van de oplossing, maar heeft nog geen concrete datum genoemd.