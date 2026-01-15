De laatste vijftig jaar zijn er enorm veel ontwikkelingen geweest op computergebied. Ik ga je aan de hand van een serie artikelen meenemen door die periode vol ontwikkelingen, vreemde uitvindingen, verdwenen merken en nog veel meer. Vandaag in deel 36 van De geschiedenis van: AI in consumentenproducten: van slimme stofzuiger tot sprekende assistent.

Wie het nieuws volgt, zou bijna denken dat kunstmatige intelligentie pas in 2022 is uitgevonden: het jaar waarin ChatGPT plotseling de huiskamer veroverde. Voor velen was dat het moment waarop AI “tastbaar” werd: een computer die met je praat, teksten schrijft en zelfs grapjes begrijpt. Maar de waarheid is dat kunstmatige intelligentie al decennialang in ons dagelijks leven aanwezig is, vaak onopvallend en stilletjes. Van spraakgestuurde telefoons tot lerende camera’s en robotstofzuigers: de geschiedenis van AI in consumentenproducten laat zien dat de revolutie al veel eerder begon.

Kunstmatige intelligentie is tegenwoordig overal. Je telefoon herkent gezichten, je auto houdt afstand tot zijn voorganger, en zelfs je thermostaat leert je voorkeuren kennen. Toch lijkt het nog maar kort geleden dat AI iets was voor laboratoria, sciencefictionfilms en wiskundigen met krijtborden. De geschiedenis van AI in consumentenproducten laat zien hoe een abstract idee stap voor stap veranderde in een vertrouwde huisgenoot.

Van denkende machines naar pratende speelgoedjes

Het idee van een machine die kan denken, is ouder dan de computer zelf. In de jaren veertig en vijftig van de vorige eeuw droomden pioniers als Alan Turing en John von Neumann van apparaten die konden leren van ervaring. Maar pas in de jaren zeventig en tachtig werd er iets zichtbaar dat leek op kunstmatige intelligentie: de zogeheten expertsystemen. Die systemen gebruikten regels (“als dit, dan dat”) om beslissingen te nemen, bijvoorbeeld in medische of financiële toepassingen. Voor gewone consumenten bleef dat allemaal ver weg, maar de fascinatie voor slimme machines drong wel door tot de huiskamer.

Een iconisch voorbeeld was de Speak & Spell van Texas Instruments uit 1978. Dat sprekende speelgoed gebruikte primitieve spraaksynthese om kinderen te leren spellen. Een klein wonder van technologie dat een glimp gaf van wat mogelijk was. Wie toen al dacht aan pratende computers, voelde zich even in de toekomst.

De rest van dit artikel is alleen beschikbaar voor HCC-leden. Ben je HCC-lid? Om het gehele artikel te lezen dien je ingelogd te zijn. Nog geen HCC-lid? Word nu lid en kies je welkomstgeschenk!

De bij dit artikel gebruikte afbeelding(en) is/zijn digitaal gegenereerd met behulp van kunstmatige intelligentie en vertegenwoordigen geen daadwerkelijk gefotografeerde situatie(s).

