Kan ik een zip-bestand met een wachtwoord beveiligen?

Ik moet wat grote bestanden met gevoelige informatie mailen. Er werd me aangeraden dat via een beveiligd zip-bestand doen. Maar wat ik ook probeer, met het Windows-zipprogramma krijg ik het niet voor elkaar. Wat doe ik verkeerd? Of zie ik iets over het hoofd? Megan V.

Windows’ eigen ziptool biedt helaas niet de mogelijkheid om zipbestanden te vergrendelen. Daarom wijken we uit naar 7-Zip voor Windows. Je kunt die tool downloaden via 7-zip.org. Op de startpagina van die website vind je steeds de nieuwste 7-zip-versies. Kies daaruit de versie die bij jouw computer past. Waarschijnlijk is 64-bit x64 de juiste optie. Het grootste deel van de moderne computers draait namelijk op die architectuur. Om de app te downloaden, hoef je enkel op de Download-knop te drukken.

Het installeren van 7-Zip is vrij eenvoudig. Open hiervoor het recent gedownloade bestand via de Verkenner op je Windows-computer. Tik vervolgens op Installeer en wacht tot de installatie is afgerond. Dit duurt meestal enkele seconden.

Nu zijn we bij het moment aangekomen dat je een beveiligd zipbestand kunt aanmaken. Hiervoor moeten we wederom terecht in de Verkenner. Selecteer daarin nu de bestanden die je in de beveiligde zip wilt plaatsen en klik erop met je rechtermuisknop. Kies vervolgens voor Meer opties weergeven, gevolgd door 7-Zip en Toevoegen aan archief. Die optie mag je ook meteen aanklikken.

Rechtsonder treffen we de optie voor Versleuteling aan. Die hebben we nodig om het zipbestand te vergrendelen en dus te beveiligen tegen indringers. Zet een vinkje bij Bestandsnamen versleutelen. Vul nu een wachtwoord in onder Wachtwoord ingeven en Wachtwoord bevestigen. Het is aan te raden een wachtwoord te kiezen dat je niet voor andere diensten gebruikt. Je moet het immers doorgeven aan de ontvanger. Schrijf het wachtwoord zo nodig ook op een papiertje, zodat je het zelf ook niet vergeet. Ter afsluiting hoef je enkel nog op OK te klikken. Het vergrendelde zip-bestand wordt nu voor je aangemaakt.

De ontvanger heeft overigens ook het programma 7-zip nodig om het zip-bestand te openen. En natuurlijk moet je die persoon het wachtwoord geven. Dat doe je natuurlijk niet in de mail waarmee je het beveiligde zip-bestand verstuurd maar op een andere veilige manier.