AP luidt alarm: LinkedIn wil gebruikersdata inzetten voor AI-training – actie vóór 3 november vereist

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) waarschuwt dat LinkedIn van plan is om vanaf 3 november 2025 gebruikersgegevens in Europa te gebruiken voor de training van kunstmatige intelligentie (AI). De toezichthouder is zeer bezorgd over de mogelijke impact op de privacy van gebruikers en roept gebruikers op hun instellingen aan te passen.

