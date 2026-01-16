AI die vooruitkijkt: hoe Philips en PSV gezondheid van spelers voorspellen

PSV is de eerste Nederlandse voetbalclub die kunstmatige intelligentie inzet om de gezondheid bij spelers te voorspellen nog voordat klachten ontstaan. In samenwerking met Philips wordt onderzocht hoe data uit wearables, gecombineerd met AI, vroege signalen van overbelasting en infecties kan herkennen. Daarmee verschuift de focus van terugkijken naar vooruitzien: niet reageren op klachten, maar ze proberen juist voor te zijn.

Het RATE-algoritme van Philips

De technologie achter dit project is het door Philips ontwikkelde en gepatenteerde RATE-algoritme (Rapid Analysis of Threat Exposure). Dit algoritme analyseert fysiologische gegevens, zoals hartslag en herstelpatronen, en kan subtiele afwijkingen detecteren die wijzen op een beginnende infectie of oplopende overbelasting. Juist die kleine veranderingen zijn met het blote oog of met traditionele sportdata vaak nog niet zichtbaar.

Besmet vóórdat je het merkt

In een topsportomgeving is het risico op besmettingen groot. Spelers trainen intensief samen en reizen veel. Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat een aanzienlijk deel van virusoverdrachten plaatsvindt voordat iemand symptomen heeft. Bij COVID-19 lag dat aandeel rond de 40 tot 45 procent, bij griep begint de besmettelijkheid vaak al één tot twee dagen vóór de eerste klachten. AI-gestuurde vroegsignalering kan helpen om dit soort risico’s eerder te onderkennen en verspreiding binnen een team te beperken.

“In topsport draait het om details”

Volgens PSV-clubarts Wart van Zoest zit de waarde vooral in het tijdig herkennen van die eerste signalen. Door eerder in te grijpen – bijvoorbeeld door trainingsbelasting aan te passen of extra medische checks te doen – kan uitval mogelijk worden voorkomen. AI helpt om patronen te zien in grote hoeveelheden data die voor mensen lastig te interpreteren zijn. Die ontwikkeling ziet hij niet alleen in de topsport, maar ook steeds nadrukkelijker in ziekenhuizen.

Van trainingsveld naar zorg

Ook Philips ziet de samenwerking als een belangrijke stap. Volgens CEO Roy Jakobs laat deze pilot zien hoe AI de overgang maakt van reactief naar voorspellend handelen. Vergelijkbare algoritmes worden nu al ingezet in ziekenhuizen om verslechtering bij patiënten eerder te signaleren en mogelijk IC-opnames te voorkomen. De topsport fungeert daarbij als intensieve testomgeving waarin technologie snel kan worden gevalideerd en verfijnd.

Meer dan sport alleen

De samenwerking past in een bredere innovatieagenda van PSV. Eerder werkte de club al met het mobiele echoapparaat Philips Lumify voor snelle medische triage. Met de inzet van AI wordt die lijn doorgezet: niet alleen sneller handelen, maar slimmer voorspellen. In een bijbehorende campagne wordt gesproken over een “onzichtbare tegenstander”: infecties en overbelasting die prestaties ondermijnen zonder direct zichtbaar te zijn.

Wat betekent dit voor HCC-leden?

Voor HCC-leden laat dit voorbeeld zien hoe AI in de praktijk steeds concreter wordt. Niet als abstract toekomstbeeld, maar als technologie die nu al wordt toegepast. De principes achter deze aanpak zijn breder inzetbaar:

Gezondheid en preventie

AI kan helpen om eerder signalen van ziekte of overbelasting te herkennen, ook buiten de topsport.

Wearables en data-analyse: slimme horloges en sensoren leveren steeds meer data op, maar de echte waarde ontstaat pas door intelligente analyse.

Van reactief naar voorspellend: dit geldt niet alleen voor sport en zorg, maar ook voor IT-beheer, onderhoud, veiligheid en zelfs financiën.

Voor leden die geïnteresseerd zijn in AI, data en ethiek biedt dit onderwerp volop aanknopingspunten voor discussie: hoe betrouwbaar zijn voorspellingen, wie beheert de data en waar liggen de grenzen?

AI als stille kracht

De samenwerking tussen PSV en Philips laat zien hoe kunstmatige intelligentie steeds vaker op de achtergrond meedraait. Niet door harder te werken, maar door slimmer te anticiperen. Wat vandaag wordt getest op het trainingsveld in Eindhoven, kan morgen een rol spelen in de zorg, bij preventie en uiteindelijk ook in het dagelijks leven van ons allemaal. Dat maakt dit soort toepassingen bijzonder relevant voor iedereen die zich binnen HCC!ai bezighoudt met de toekomst van technologie.