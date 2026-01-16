Nieuwe HCC-locatie in Zevenaar

HCC is actief door heel Nederland en Vlaanderen. Op talloze plaatsen organiseren vrijwilligers bijeenkomsten, lezingen en workshops waar leden elkaar ontmoeten, kennis delen en samen bezig zijn met digitale technologie. Dat netwerk van locaties blijft zich ontwikkelen, en daar hoort ook de opening van nieuwe plekken bij. Een mooie nieuwe stap daarin is de start van een HCC-locatie in Zevenaar.

Deze locatie zal worden gebruikt door HCC!apeldoorn en vormt een waardevolle aanvulling op het bestaande regionale aanbod. De voormalige regio Arnhem valt inmiddels bestuurlijk onder HCC!apeldoorn, dat in totaal ruim 2.700 leden heeft. Met Zevenaar ontstaat er een extra, goed bereikbare ontmoetingsplek voor leden uit de wijde omgeving.

We zijn inmiddels gestart met bijeenkomsten op de dinsdagmiddagen op deze nieuwe locatie. Op 13 januari heeft het bestuur van HCC!apeldoorn kennisgemaakt met de locatie en zijn er duidelijke afspraken gemaakt. De eerste indruk is zeer positief: het is een prettige, goed uitgeruste plek waar ruimte is voor ontmoeting, uitwisseling en activiteiten op maat voor HCC-leden.

De officiële opening van de HCC-locatie in Zevenaar staat gepland voor 27 januari 2026. Dat moment markeert niet alleen de ingebruikname van een nieuwe ruimte, maar onderstreept ook de inzet van vrijwilligers om het regionale HCC-aanbod verder te versterken en dichter bij de leden te brengen. Wij vinden dat dit initiatief extra aandacht binnen HCC verdient, juist omdat het laat zien hoe regio’s zich blijven ontwikkelen en samenwerken.

Ben je lid van HCC en woon je in of nabij Zevenaar, Arnhem of de Achterhoek? Of ben je gewoon nieuwsgierig naar wat HCC!apeldoorn te bieden heeft? Kom dan gerust eens langs bij een bijeenkomst. Nieuwe gezichten zijn altijd welkom, en meedoen kan op elk niveau: luisteren, leren, meepraten of actief bijdragen.

Meer informatie over data en activiteiten is te vinden via de HCC-agenda en de pagina’s van HCC!apeldoorn. We zien je graag in Zevenaar.