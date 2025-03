HCC!kennisdag: Zet je eerste stappen in digitaal modelspoor en modelbaanautomatisering

Ben je een liefhebber van modelspoorbanen? Is het al je hobby of denk je er juist over om mee te beginnen? Dan kunnen de vrijwilligers van HCC!m je helpen. Op de HCC!kennisdag van 22 maart a.s. geven zij de workshop RocRail 1 voor beginners en de presentatie Digitaal modelspoor voor beginners.

HCC!m bestaat enerzijds uit modeltreinhobbyisten die hun modelbaan (verder) willen automatiseren en anderzijds uit computergebruikers en elektronicahobbyisten die belangstelling hebben voor het automatiseren van modelspoorwegen met behulp van computers/elektronica. HCC!m heeft de activiteiten georganiseerd in clusters waarin de (kern)leden samenwerken aan de uitwisseling van kennis en ervaring.

Op de HCC!kennisdag van 22 maart in de Expo Houten geeft HCC!m de presentatie ‘Digitaal modelspoor voor beginners. Met behulp van een powerpointpresentatie en een kleine modelbaan wordt er van 10.30 tot 11.45 uur uitleg gegeven over wat er minimaal nodig is om te beginnen met digitaal modelspoor en hoe je dit verder uit kunt bouwen. Tijdens de lezing is er volop gelegenheid om vragen te stellen.

Van 12.00 tot 15.00 uur is er de workshop RocRail 1 voor beginners. Om deze workshop bij te wonen, is inschrijving vooraf noodzakelijk. Inschrijven kan via mail bij de workshopcoördinator.

In deze workshop gaan we actief bezig met het programma RocRail, een treinbesturingsprogramma voor modelspoor. Met je eigen laptop en het programma RocRail gaan we de basisvaardigheden oefenen en een eenvoudige modelbaan invoeren.



Het programma:

Inleiding Wat zie je binnen RocView De onderdelen van een blokgestuurde modeltreinbesturing Automatisch en Virtueel rijden Adressering Samen een spoorplan bouwen Aansluiten en testen op een spoorbaan Afsluiting en vragen

Genoemde tijden zijn onder voorbehoud. Raadpleeg vlak voor de HCC!kennisdag de actuele workshop- en presentatieagenda op hcc.nl/kennisdag.