Het mobiele netwerk van KPN is door benchmarkorganisatie umlaut opnieuw uitgeroepen tot het beste van Nederland. Het netwerk scoort zelfs de allerhoogste score wereldwijd. Bij dit onafhankelijke onderzoek wordt jaarlijks de kwaliteit van de mobiele netwerken in negen Europese landen getest. De overall-score van 989 punten op een schaal van 1000 punten laat een verbetering van twee punten ten opzichte van vorig jaar zien.

Het is daarmee de hoogste score ooit gehaald in de historie van de internationale benchmark van het Duitse Connect Magazine, uitgevoerd door umlaut.

Het netwerk van Odido werd beoordeeld met 987 punten en dat is 9 punten meer dan vorig jaar. Vodafone lijkt met het stabiele aantal van 971 punten wat achter te blijven, maar umlaut stelt dat dit nog steeds een uitstekende score is. Ter vergelijking: het beste netwerk in Groot-Brittanië scoort bij umlaut met dezelfde testmethodes 913 punten. Het allerbeste netwerk in Spanje komt uit op 903 punten.

Klik hier om het hele testrapport van Nederland te lezen.