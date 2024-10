Hoe werkt noise cancelling?

Noise cancelling is een technologie die in steeds meer koptelefoons en draadloze oordopjes voorkomt. Het helpt om omgevingsgeluiden te dempen, zodat je ongestoord kunt luisteren naar muziek, podcasts of telefoongesprekken. Of je nu op het werk bent, in het openbaar vervoer of gewoon thuis, noise cancelling zorgt voor een betere luisterervaring zonder afleidende geluiden. Maar hoe werkt deze technologie precies en hoe kan het jouw luisterervaring verbeteren? Hier leggen we uit wat je moet weten over noise cancelling.

Wat is noise cancelling?

Noise cancelling gebruikt een slimme techniek om ongewenste geluiden te neutraliseren. In oordopjes met deze functie zitten microfoons die het omgevingsgeluid opvangen. Dit geluid wordt geanalyseerd, en vervolgens wordt een tegenovergesteld geluid, of 'anti-geluid', geproduceerd. Dit anti-geluid heft het omgevingsgeluid op, zodat je minder geluid van buitenaf hoort. Dit effect werkt vooral goed bij constante geluiden, zoals het gezoem van vliegtuigmotoren of het gebrom van airconditioning. Het verschil merk je vooral als je in een drukke omgeving bent. Met noise cancelling kun je in de trein of het vliegtuig genieten van je muziek zonder dat het omgevingsgeluiden je stoort.

Actieve vs. passieve noise cancelling

Er zijn twee soorten noise cancelling: passieve en actieve. Passieve noise canceling is eigenlijk simpelweg de fysieke afsluiting van je oren. Een goed paar draadloze oordopjes sluit je gehoorgang af, waardoor geluid van buiten moeilijker doordringt. Dit zie je bijvoorbeeld bij in-ear oordopjes of over-ear koptelefoons die goed over je oren passen. Actieve noise cancelling (ANC) gaat een stap verder door gebruik te maken van technologie om geluiden actief te verminderen. Zoals eerder uitgelegd, worden omgevingsgeluiden gedetecteerd en vervolgens opgeheven met antigeluid. Actieve noise cancelling is vooral effectief bij constante, lage geluiden, zoals verkeerslawaai of het geluid van motoren.

Noise canceling in de praktijk

De technologie van noise cancelling is vooral handig in situaties waar je jezelf wilt afsluiten van omgevingsgeluiden. Denk aan het lezen van een boek in een druk café, reizen in het openbaar vervoer, of werken in een kantoortuin. Wat noise cancelling bijzonder maakt, is dat het je helpt te focussen zonder dat je het volume van je muziek hoog hoeft te zetten, wat beter is voor je gehoor. Toch is het goed om te weten dat noise cancelling niet alle geluiden perfect kan blokkeren. Scherpe of plotselinge geluiden, zoals pratende mensen of het blaffen van een hond, worden minder effectief verminderd. Dat komt omdat deze technologie het beste wert bij voorspelbare, monotone geluiden. Geluiden die snel veranderen of die hoge tonen bevatten, zijn moeilijk volledig weg te filteren.

Tips voor optimaal gebruik

Om het maximale uit je noise cancelling oordopjes of koptelefoon te halen, is de pasvorm erg belangrijk. Als je oordopjes niet goed afsluiten, kan er toch geluid doordringen en werkt de noise cancelling minder goed. Daarnaast is het slim om je oordopjes regelmatig schoon te maken, vooral de kleine opening waar de microfoons zitten. Stof of vuil kan de effectiviteit van de noise cancelling verminderen, wat je luisterervaring negatief beïnvloedt.