8 tips voor het samenstellen van je eigen pc

Desktops zijn er in diverse soorten en maten, elk geschikt voor verschillende doeleinden. Zo is de ene computer meer geschikt voor thuisgebruik en de andere voor gaming en andere zware taken zoals videobewerking. Maar hoe weet je nou welke desktop het beste bij jou past? Bij BTO kun je je eigen pc samenstellen, volledig afgestemd op je specifieke wensen. Hieronder volgen 8 tips voor het samenstellen van je eigen desktop.

1. Bedenk wat je PC aan moet kunnen

Bedenk eerst wat de meest veeleisende taak is die je met je computer wilt uitvoeren. Zodra je dit weet, kun je een systeem samenstellen dat krachtig genoeg is om deze taak moeiteloos aan te kunnen. Alle andere taken worden dan zonder problemen uitgevoerd. Voor processor-intensieve taken, zoals video- en fotobewerking, heb je een sterke CPU nodig. Als je veel games speelt of 3D-modellen tekent, is een krachtige videokaart weer essentieel.

2. Staar je niet blind op je budget

Veel mensen willen een computer samenstellen die perfect binnen hun budget valt. Maar wist je dat - in de meeste gevallen - een minder dure configuratie al volledig aan je wensen kan voldoen? Heb je bijvoorbeeld een snelle computer nodig om te gamen, internetten en films te kijken? Dan hoef je echt geen systeem van 1000 euro samen te stellen. Laat je vooral adviseren in de juiste balans tussen prijs en prestaties, zodat je precies krijgt wat je nodig hebt, zonder te veel te betalen.

3. Houd rekening met de wens om uit te breiden

Het uitbreiden van je computer is vaak veel voordeliger dan de aanschaf van een compleet nieuw systeem. Bij uitbreiding kun je denken aan het toevoegen van extra geheugen, een krachtigere videokaart of meer opslagruimte. Soms kan het ook interessant zijn om je processor te upgraden, bijvoorbeeld van een i3 naar een i7.

Als je van plan bent later een videokaart te upgraden, is het verstandig om nu al te kiezen voor een iets grotere voeding en een behuizing die ruimte biedt voor langere videokaarten. Zo ben je voorbereid op toekomstige uitbreidingen en kun je zonder problemen je systeem krachtiger maken wanneer dat nodig is.

4. Stel zelf je pc samen, maar laat het bouwen uitbesteden

Kies je ervoor je pc zelf te bouwen, dan bespaar je gemiddeld zo’n 100 euro dan wanneer je dit laat uitbesteden. Maar als je kijkt naar wat daarbij komt kijken - bestellen bij meerdere winkels (waardoor de garantie ook via verschillende winkels loopt), zelf assembleren en installeren - dan is de vraag of die besparing het echt waard is.

Daarnaast speelt kwaliteit een grote rol. Je bent ongetwijfeld technisch onderlegd en kunt prima zelf een pc in elkaar zetten. Maar als je niet dagelijks systemen assembleert, is de kans groot dat de kwaliteit van jouw ‘build’ niet op hetzelfde niveau ligt als die van een professional die er tien per dag in elkaar zet. Laat het lekker aan iemand over die niet anders doet, dan weet je zeker dat je een perfect functionerende computer krijgt zonder gedoe.

5. Start met de processor, het geheugen en de videokaart

Gebruik je jouw computer vooral om te gaan gamen, dan zijn deze drie componenten het allerbelangrijkst: de processor, videokaart en het geheugen. Deze onderdelen bepalen namelijk voor 99% de prestaties van je systeem. Zodra je deze keuzes hebt gemaakt, worden de andere beslissingen - zoals het moederbord, opslag, en behuizing - veel eenvoudiger en overzichtelijker. Met een solide basis in deze drie componenten weet je zeker dat je pc aan al je verwachtingen voldoet.

6. Wil je gamen, trek een kabel

Wil je een pc speciaal om te gamen, zorg dan vooral voor een LAN-kabel naar je systeem. Spellen spelen via WiFi kan namelijk frustrerend zijn, met name bij snelle multiplayer games. De verbinding kan instabiel zijn, wat je prestaties negatief beïnvloedt. Ben je toch genoodzaakt om WiFi te gebruiken? Kies dan tijdens het samenstellen direct voor de beste WiFi-optie. Zo haal je het maximale uit je computer, zelfs zonder vaste verbinding.

7. Kies altijd voor een SSD opslag

Een SSD, oftewel Solid State Drive, is tot wel 10 keer sneller dan een traditionele harde schijf. Ja, het kost wat geld, maar zodra je gewend bent aan de snelheid van een SSD, wil je niet meer zonder. Windows en andere programma’s reageren veel sneller, waardoor je gebruikerservaring aanzienlijk verbetert. Overweeg je je gaming pc samen te stellen zonder SSD, denk dan nog een keer goed na. Want met een SSD haal je het maximale uit je systeem.

8. Wees niet eigenwijs en vraag om advies

De wereld van hardware is groot en complex. Zelfs als je al eerder je eigen pc hebt samengesteld, wil dat niet zeggen dat het altijd zo eenvoudig is. Computercomponenten worden snel opgevolgd, waardoor informatie van slechts twee jaar geleden vaak al verouderd is. Neem bijvoorbeeld de SSD: 3 à 4 jaar geleden had bijna niemand een SSD in zijn computer. Tegenwoordig is het bijna onmisbaar in een samengestelde pc. Het is belangrijk om up-to-date te blijven met de nieuwste technologieën, zodat je de beste keuzes maakt voor je systeem. Wees dan ook niet bang om om advies te vragen, de computerexperts van BTO helpen je graag.