Kandidaten voor de Ledenraad gezocht

De Ledenraad van HCC vormt een belangrijke schakel tussen de ongeveer 35.000 leden van de vereniging en het Hoofdbestuur. Samen met het Hoofdbestuur komt de Ledenraad drie keer per kalenderjaar op een zaterdag in het midden van Nederland bijeen. Onze Ledenraad bestaat uit 18 zetels, waarvan er momenteel enkele zetels vacant zijn.

Als lid van de Ledenraad herken je goed de grote lijnen van een vraagstuk of een project, maar heb je ook oog voor details. Vanuit een helikopterview ontwikkel je graag, samen met de andere leden van de Ledenraad, een visie op HCC. De Ledenraad heeft daarnaast ook enkele formele taken, zoals de goedkeuring van het financieel jaarverslag van de vereniging en decharge verlening voor het gevoerde beleid aan het Hoofdbestuur.

Kennis of ervaring op specifiek gebied

Uitgangspunt bij de samenstelling van de Ledenraad is dat deze een goede afspiegeling is van de maatschappij en van met name het ledenbestand van HCC. Daarom worden met name geïnteresseerden met kennis en/of ervaring op het gebied van bv. verenigingsrecht, financiën, automatisering of de digitale wereld verzocht te reageren.

Je maakte als Ledenraadslid deel uit van een interessant en uitgebreid netwerk van gedreven leden.

Uiteraard ontvangen leden van de Ledenraad voor het bijwonen een reiskostenvergoeding.

Reageren

Wil je deel uitmaken (of ken je wellicht iemand) van HET beslissingsorgaan van onze mooie vereniging of heb je nog vragen, neem dan contact op met Wijnand van Swaaij, de voorzitter van het Hoofdbestuur via

De sluitingsdatum om je kandidaat te stellen is 14 oktober 2024.