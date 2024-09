Een vereniging als HCC dankt haar succes aan de onvermoeibare inzet van haar vrijwilligers. Dat werd afgelopen week wederom bewezen op de Beleef beurs in Utrecht. Daar had HCC een mooie stand, bemenst door een leuke groep vrijwilligers die daar met enthousiasme over hun passie konden vertellen. Of het nu ging over Windows, Apple, flightisimulator of modelbaanautomatisering – het laat op een mooie manier de omvang en kennis zien die onze vereniging in huis heeft. Door hun inzet heeft HCC er weer heel veel nieuwe leden bij. En daar zijn we trots op!

Maar er komen nog veel meer grote en kleine evenementen aan. Vrijwilligers zijn de motor van onze organisatie en we zijn daarom op zoek naar mensen die zich ook willen inzetten voor onze mooie vereniging. Ben jij enthousiast? Aarzel dan geen moment en stuur een mail naar Laura van Verenigingszaken en we nemen zo snel mogelijk contact met je op!

Hieronder een impressie van de stand van HCC op Beleef.