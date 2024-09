Geweldige opening HCC-locatie Velp

De opening van de nieuwe locatie van de HCC!seniorenacademie was een groot succes. Op 19 september waren HCC-leden maar ook niet-leden welkom in De Paperclip in Velp. Hier vond de opening plaats van de nieuwe HCC-locatie. De zaal was volledig gevuld met zowel leden als niet-leden; er moesten zelfs extra stoelen bijgezet worden om iedereen een plek te geven. De nieuwe locatie werd goed ontvangen en we mochten zelfs enkele nieuwe leden verwelkomen.

De bezoekers werden gastvrij ontvangen door een van onze vrijwilligers Hans Geerlings, de locatiecoordinator van locatie Velp. Ook de voorzitter van het Hoofdbestuur, Wijnand van Swaaij, en Laura van Verenigingszaken waren aanwezig. Tijdens deze bijeenkomst vond de presentatie Windows 11 upgrade 23 H2 plaats die veel interesse wekte bij de aanwezigen. Het was een interactieve presentatie over met name het Startmenu, de Taakbalk en vooral over de nieuwe Verkenner, een onmisbaar hulpmiddel op iedere Windows computer. De presentatie werd verzorgd door HCC-presentator Jacques Kobussen.

De volgende bijeenkomst in De Paperclip in Velp staat gepland op donderdag 24 oktober, van 14.00 uur – 16.00 uur.

In deze presentatie gaan we bespreken hoe we onze huizen energiezuiniger kunnen maken, daarmee kosten besparen en tegelijkertijd een positieve bijdrage leveren aan het milieu. Je bent van harte welkom!