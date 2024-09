3 Redenen waarom WordPress de beste CMS is van 2024

Als je niet onder een steen hebt geleefd de afgelopen jaren, zal je vast al wel eens van Wordpress gehoord hebben, ook al ben je er wellicht nog nooit mee aan de slag gegaan. Gelukkig hoeft dit geen enkel probleem te zijn aangezien we je in dit artikel haarfijn gaan uitleggen waarom WordPress nu precies de beste Content Mangement System (CMS) is van 2024.

Makkelijk in gebruik voor zowel beginners als experts

Een van de voornaamste voordelen van het gebruikmaken van WordPress als CMS voor je website, blog of webwinkel is het feit dat het ontzettend makkelijk in gebruik is. Kortom, de gebruiksvriendelijkheid van WordPress is voor zowel beginners als experts een groot voordeel ten opzichte van andere CMS-systemen, zoals bijvoorbeeld Joomla of Magento.

Waarom is WordPress zo eenvoudig in gebruik? Welnu, dit komt voornamelijk doordat het heel erg lijkt op het bekende Word van Microsoft, welke al jaar en dag onderdeel is van het Office-pakket dat doorgaans standaard staat geïnstalleerd op een Windows computer, laptop of ander toestel bij aanschaf.

Mocht je een nieuw toestel aangeschaft hebben waar geen Word op staat? Dan kun je uiteraard Microsoft Office gewoon op een later moment aanschaffen om toch van deze handige software gebruik te maken.

Snelle laadtijden van je website, blog of webwinkel

Het handige van WordPress hosting is dat dit zorgt voor supersnelle laadtijden. Tegenwoordig willen bezoekers niet al te lang meer wachten voordat een website volledig geladen is. Om deze reden is het dan ook wenselijk om ervoor te zorgen dat je website zo snel mogelijk laadt.

Gelukkig zorgt WordPress hosting voor deze boost in snelheid, waardoor bezoekers geneigd zijn langer op je website, blog of webwinkel te blijven en wellicht zelfs een aankoop te doen of door te klikken naar een van je linkpartners.

Wanneer je veel linkpartners hebt, zal je automatisch hoger komen in de zoekresultaten van Google. Echter is het nog niet zo eenvoudig aan deze partners te komen. Hoe je precies aan linkpartners komt en waarom dit wenselijk is voor de groei van je website, kun je lezen in ons uitgebreide artikel over linkbuilding.

Een overvloed aan handige plug-ins

Een andere reden waarom WordPress zo in trek is bij menigeen web developer is omdat het compatible is met erg veel plug-ins. Door deze plug-ins te gebruiken kun je eenvoudig pop-ups inbouwen, het verkeer richting je website meten en allerlei andere zaken automatiseren.

Kortom, door plug-ins te gebruiken kun je erg veel aspecten van je website verbeteren, zonder hier kennis van coderen in huis te hoeven hebben. Het enige wat je maar nodig hebt is een pakkende domeinnaam, goede hosting en een website die op het WordPress CMS-besturingssysteem draait.

Enkele handige plug-ins die wij aanraden te gebruiken zijn onder andere JetPack, Akismet en Chimpy for Mailchimp. Deze plug-ins achten wij vrijwel essentieel, aangezien deze ervoor zorgen dat je perfecte inzage krijgt in je bezoekersaantallen, je efficiënt spam tegen kunt gaan en je eenvoudig e-mails van potentiële klanten kunt verzamelen om later te benaderen.