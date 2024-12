Commissie Digitale Zaken adviseert kabinet over digitaliseringsstrategie

De vaste Kamercommissie Digitale Zaken komt met aanbevelingen voor de Digitaliseringsstrategie die het kabinet in het voorjaar publiceert. Die strategie richt zich op een centrale regie bij overheidsdigitalisering. De Kamercommissie adviseert voldoende aandacht te schenken aan de toegankelijkheid voor de burger, samenwerking tussen overheden, aanwezigheid van niet-digitale alternatieven en betrokkenheid van de commissie.

De commissie, bestaande uit Kamerleden uit de twaalf grootste politieke partijen in de Tweede Kamer, overhandigde haar aanbevelingen (pdf) deze week aan staatssecretaris van Digitalisering en Koninkrijkrelaties Zsolt Szabó. De aanbevelingen vormen input voor de Digitaliseringsstrategie van het kabinet. De minister stuurde de startbrief over deze nieuwe strategie in november naar de Kamer. Hij herhaalde daarin zijn eerdere pleidooi voor dienstverlening als één overheid.



Digitale Dienst

De eerste aanbeveling richt zich op toegankelijkheid: overheidsdiensten moeten eenvoudig bereikbaar zijn voor iedereen. Dit betekent één centraal digitaal portaal, ontworpen met input van gebruikers, en volledige naleving van toegankelijkheidsnormen voor alle websites en apps. Als tweede pleiten de Kamerleden voor een centrale ‘Digitale Dienst’. Die moet de generieke digitale infrastructuur van de overheid ontwikkelen, beheren en ondersteunen, en toezien op herbruikbaarheid van digitale componenten tussen departementen. Er zou ook een Rapporteur Digitale Overheid moeten komen, die bij overheden de ict inspecteert en jaarlijks advies uitbrengt aan kabinet en parlement.

Daarnaast vinden de commissieleden dat er altijd een offline alternatief beschikbaar moet blijven voor burgers die moeite hebben met digitale diensten. Hiervoor is een belangrijke rol weggelegd voor de Informatiepunten Digitale Overheid en vergelijkbare loketten. De overheid moet samen met scholen en bijvoorbeeld bibliotheken ook plannen maken om de digitale vaardigheden van mensen te vergroten. Tot slot bepleiten de commissieleden een nauwere betrokkenheid van de Kamer bij de voortgang van grote ict-projecten. Budgetten voor digitalisering moeten worden samengevoegd in een investeringsagenda.



VNG is enthousiast

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is enthousiast over de aanbevelingen vanuit de Tweede Kamer. Volgens Peter Snijders, burgemeester van Zwolle en voorzitter van de VNG-commissie Informatiesamenleving, moet de voorgestelde ‘transformatieve’ agenda zich richten op een eenduidige strategie voor de digitalisering van alle onderdelen van de Nederlandse overheid. ‘Tegelijkertijd benadrukken we dat zo’n transformatie alleen kan slagen als gekozen wordt voor een overheidsbrede aanpak met een sterke centrale regie én met voldoende structurele investeringen.