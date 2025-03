Ik ben mijn HCC-code kwijt. Wat moet ik nu doen?

Ik wil mijn wachtwoord opnieuw instellen maar daar heb ik mijn HCC-code voor nodig. Dat is niet mijn HCC-lidmaatschapsnummer, toch? Dan denk ik dat ik die code kwijt ben. Maar hoe kom ik aan een nieuwe HCC-code? Marjantien de L.

Je lidmaatschapsnummer en de HCC-code zijn inderdaad twee verschillende dingen. De HCC-code kan worden gebruikt voor de volgende zaken:

Om een account mee aan te maken Om een gebruikersnaam mee op te vragen Om een wachtwoord opnieuw mee in te kunnen stellen

In alle gevallen is naast de HCC-code ook je lidnummer noodzakelijk. Het is niet mogelijk om die zaken te doen zonder je lidnummer erbij.

Een wachtwoord opnieuw instellen kan natuurlijk ook nog steeds door het aanvragen van een resetlink, maar in de situatie dat je HCC-net e-mailadres als contact e-mailadres staat ingesteld en je daar niet meer bij kan: dan loop je dus vast en kan het alleen nog maar via de methode met de HCC-code.

Mocht je je HCC-code kwijt zijn, dan kun je deze opvragen via HCC.nl op deze pagina.

Maar dat kan alleen wanneer er een mobiele-telefoonnummer bij ons bekend is. Als dat niet het geval is dan kun je de Ledenadministratie contacteren met een verzoek om de HCC-code opnieuw per post te versturen.

Als je assistentie nodig hebt bij dit proces dan kun je contact opnemen met de HCC-vraagbaak via 085 - 044 1808 (op alle werkdagen van 9.00-22.00 uur m.u.v. feestdagen) of door een ticket aan te maken op https://vraagbaak.hcc.nl