Presentatie op 8 maart over de mogelijkheden van AI

Je kunt geen krant of weekblad openslaan of geen televisieprogramma bekijken zonder dat op een gegeven moment de termen AI en kunstmatige intelligentie langskomen. Maar wat is het nou precies en wat kun je ermee? Instructie voor beginners is een belangrijk thema bij de bijeenkomst van HCC!ai op zaterdag 8 maart.

De bijeenkomst vindt plaats in Hooglanderveen, redelijk centraal in Nederland en even boven Amersfoort. Locatie is De Dissel aan het Disselplein 6. Op de agenda staan twee onderwerpen.

Van 11.00 tot circa 13.00 uur is er de instructie voor beginners over de installatie, het gebruik en het experimenteren met een AI-chatbot, door werkgroepcoördinator Rico Sondak. Wie hieraan wil deelnemen kan een eigen laptop meenemen, of een smartphone met 5G internet; tafels en stroomvoorziening voor de laptopgebruikers zijn aanwezig, alsmede – hopelijk voldoende – wifi-capaciteit.

Van circa 13.30 tot 14.30 uur is er een presentatie over AI en kunst door Christine van Stralen, directeur van het Dutch Digital Arts Museum Almere. Na deze geplande onderwerpen is er mogelijk nog tijd voor een gespreksronde waarin plaats is voor overleg over de organisatie en tips, ervaringen en problemen.

Let op! Om de deelnemers aan de beginnersinstructie goed te kunnen begeleiden, en omdat er ook ruimte voor tafels nodig is, is de capaciteit van de zaal beperkt: we kunnen helaas slechts aan 20 deelnemers plaats bieden. Leden van HCC!ai kunnen zich via de website (na inloggen) aanmelden als deelnemer. Ben je wel lid van HCC maar niet verbonden aan de AI-interessegroep, stuur dan een mailtje naar de voorzitter van HCC!ai met als onderwerp “Instructie chatbot”.