Op de HCC!kennisdag die zaterdag 22 maart van 10.00 tot 15.00 uur gehouden wordt in de Expo Houten, zal er voor de eerste keer een speciale kinderhoek zijn ingericht. Kinderen tot en met 11 jaar hebben onder begeleiding van een volwassene gratis toegang tot de HCC!kennisdag en de Modelspoorbeurs die gelijktijdig gehouden wordt. Voor HCC-leden is de toegang eveneens gratis.

In de kinderhoek kunnen de kinderen spelen met een Märklin MyWorld baan en een houten treinbaan. Ook is er een tafel waar kinderen eventueel met hulp huisjes in elkaar kunnen zetten. Een en ander wordt mogelijk gemaakt door de Modelspoorclub Utrecht en de Modelspoorgroep ’s-Hertogenbosch. De kinderhoek staat onder het lage gedeelte in de hal.

Ga voor alle informatie over de HCC!kennisdag naar hcc.nl/kennisdag.