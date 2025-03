Wat als je berekening op een computer of laptop er dagen of zelfs weken over doet? Dan is het tijd om gebruik te gaan maken van krachtige computersystemen. De berekeningen duren dan korter of je kunt er meerdere tegelijkertijd uitvoeren.

Zo'n krachtig computersysteem noemt men vaak een supercomputer. Maar wat is een supercomputer precies en hoe moet je zo'n computer gebruiken? Met het HPC Cluster van de Technische Universiteit als voorbeeld proberen we dat uit te leggen, inclusief een live demo.

Deze HCC!opensource-lezing van Alain van Hoof vindt plaats op zaterdag 15 maart, aanvang 14.00 uur. Locatie: Vergader- en zalencentrum HF Witte, Henri Dunantplein 4, 3731 CL De Bilt. Bij het complex is er ruime gratis parkeergelegenheid.

Traefik

Op zaterdag 19 april zal HCC!opensource op dezefde locatie een lezing houden over Traefik, een reverse proxy/load balancer. Ook deze lezing begint om 14.00 uur. Klik hier voor meer info.