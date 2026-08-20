Na de vakantie weer aan de slag bij HCC!vlaanderen

De zomervakantie loopt langzaam ten einde. Voor veel mensen betekent dat weer terug naar het normale ritme, maar ook een mooi moment om nieuwe kennis op te doen, ervaringen uit te wisselen en andere computerliefhebbers te ontmoeten. HCC!vlaanderen organiseert daarom de komende weken weer een aantal gezellige en leerzame bijeenkomsten.

Of je nu een doorgewinterde ICT-liefhebber bent of gewoon wat hulp zoekt bij een computer-, tablet- of smartphonevraag: iedereen is van harte welkom.

Tijdens de Digicafés is er volop gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan over uiteenlopende onderwerpen. Denk bijvoorbeeld aan internetverbindingen, thuisnetwerken en wifi, de installatie en configuratie van hardware en software, Windows, Linux, macOS, Android en iOS. Ook onderwerpen als Open Source, Internet of Things (IoT) en domotica kunnen aan bod komen. Juist de informele sfeer maakt deze bijeenkomsten bijzonder: leden helpen elkaar, delen hun ervaringen en leren van elkaars kennis.

De bijeenkomsten zijn bovendien een uitstekende gelegenheid om kennis te maken met HCC!vlaanderen. Nieuwe bezoekers zijn van harte welkom om vrijblijvend de sfeer te proeven, vragen te stellen of gewoon eens te zien hoe een Digicafé in de praktijk verloopt. Vaak ontstaan de mooiste gesprekken juist rondom praktische problemen of interessante technologische ontwikkelingen.

Een belangrijk uitgangspunt van HCC is immers dat kennis groeit door haar te delen. Vrijwilligers en leden beschikken samen over een enorme hoeveelheid ervaring op het gebied van computers, smartphones, tablets, software en digitale ontwikkelingen. Tijdens een Digicafé profiteert iedereen daarvan.

De komende periode staan de volgende bijeenkomsten op het programma:

Vrijdag 21 augustus 2026, 20.00 uur – GC De Kam, Beekstraat 172, Wezembeek-Oppem.

Maandag 7 september 2026, 20.00 uur – Fanfarelokaal Bingo, Blaasveldstraat 29, Tisselt.

Vrijdag 18 september 2026, 20.00 uur – GC De Kam, Beekstraat 172, Wezembeek-Oppem.



Of je nu een vraag hebt over een software-installatie, advies zoekt bij de aanschaf van nieuwe apparatuur, wilt kennismaken met Linux of gewoon een gezellige avond wilt doorbrengen met mensen die dezelfde passie voor technologie delen: bij de Digicafés van HCC!vlaanderen ben je van harte welkom.

Wat betekent dit voor HCC-leden?

De Digicafés zijn een laagdrempelige manier om je digitale kennis uit te breiden, hulp te krijgen bij praktische ICT-vragen en andere HCC-leden te ontmoeten. Je hoeft geen specialist te zijn; nieuwsgierigheid is al voldoende. Juist de combinatie van kennisdeling, gezelligheid en onderlinge hulp maakt deze bijeenkomsten al jarenlang een belangrijk onderdeel van HCC.

Ben je in de buurt van Wezembeek-Oppem of Tisselt? Kom dan gerust langs en ontdek zelf waarom zoveel leden de Digicafés graag bezoeken.