ChatGPT-advertenties breiden uit naar Nederland

OpenAI breidt ChatGPT Ads uit naar Europa. Vanaf volgende week verschijnen advertenties in 31 Europese landen, waaronder Nederland. Daarmee krijgen ook Nederlandse gebruikers te maken met een nieuwe manier waarop commerciële boodschappen in ChatGPT worden getoond.

31 landen

OpenAI begon in februari met het testen van advertenties in ChatGPT in de Verenigde Staten. Na een eerste proefperiode wordt het advertentieprogramma nu uitgebreid naar 31 Europese landen. Nederland, Duitsland, Frankrijk, Spanje, Italië, Zweden, Noorwegen, Denemarken en Oostenrijk behoren tot de landen waar ChatGPT Ads beschikbaar komt.

Voor adverteerders moet ChatGPT een interessante plek worden om consumenten te bereiken op het moment dat zij informatie zoeken, producten vergelijken of een aankoop overwegen. OpenAI positioneert de advertenties daarmee niet alleen als traditionele reclame, maar als een manier voor bedrijven om zichtbaar te zijn tijdens het besluitvormingsproces van gebruikers.

Duidelijk herkenbaar

OpenAI zegt dat advertenties duidelijk herkenbaar blijven en gescheiden worden gehouden van de antwoorden van ChatGPT. Volgens het bedrijf hebben advertenties geen invloed op de antwoorden die de chatbot geeft. Ook zegt OpenAI dat gesprekken privé blijven voor adverteerders en dat gebruikersgegevens niet worden verkocht.

Dat onderscheid is belangrijk omdat ChatGPT vaak wordt gebruikt voor vragen waarbij gebruikers persoonlijke voorkeuren, plannen of andere informatie delen. OpenAI wil voorkomen dat advertenties de indruk wekken dat een antwoord door een adverteerder is beïnvloed.

Gebruikers krijgen bovendien controle over advertentiepersonalisatie. Wie geen advertenties wil zien, kan volgens OpenAI kiezen voor een betaald abonnement zonder advertenties.

Advertentieplatform

OpenAI heeft de afgelopen maanden het advertentieplatform verder uitgebreid. Adverteerders kunnen inmiddels niet alleen betalen op basis van vertoningen of klikken, maar ook optimaliseren voor conversies. Daarnaast zijn mogelijkheden toegevoegd voor geografische targeting en aangepaste doelgroepen. Voor het meten van resultaten gebruikt OpenAI onder meer de OpenAI Pixel en de Conversions API. Ook zijn koppelingen met externe meetdiensten mogelijk.

De uitbreiding naar Europa is volgens OpenAI de grootste uitbreiding van ChatGPT Ads tot nu toe. Advertenties worden daarmee een steeds belangrijker onderdeel van het verdienmodel rond de populaire AI-dienst.

Voor gebruikers betekent dit een duidelijke verandering. ChatGPT begon als een grotendeels reclamevrije manier om met generatieve AI te werken, maar OpenAI kiest nu nadrukkelijk voor een model waarin advertenties een plaats krijgen naast betaalde abonnementen. Voor Nederlandse gebruikers wordt daarmee de vraag relevant hoe zichtbaar die advertenties worden en in hoeverre zij invloed hebben op de manier waarop ChatGPT wordt gebruikt.

Wat betekent dit voor HCC-leden?

Voor HCC-leden betekent de uitbreiding dat ook in Nederland advertenties onderdeel worden van de ChatGPT-ervaring. Het is daarom belangrijk om onderscheid te blijven maken tussen een antwoord van de AI en een commerciële boodschap. OpenAI zegt dat advertenties duidelijk worden gemarkeerd en geen invloed hebben op de antwoorden van ChatGPT.

Standpunt van HCC

HCC vindt het belangrijk dat gebruikers transparant worden geïnformeerd wanneer zij met advertenties te maken krijgen. Zeker bij AI-diensten, waarbij gebruikers antwoorden vaak als persoonlijk advies of betrouwbare informatie ervaren, moet volstrekt duidelijk zijn wat afkomstig is van de AI en wat een commerciële boodschap is. Ook moet de privacy van gebruikers bij advertentiepersonalisatie goed worden beschermd.