Duurzame technologie begint bij apparaten die langer meegaan

Smartphones, laptops en andere apparaten worden regelmatig vervangen terwijl ze technisch nog prima bruikbaar zijn. Soms is een onderdeel kapot, soms loopt de softwareondersteuning af en soms voldoet een apparaat simpelweg niet meer aan wat iemand nodig heeft. Toch kan langer gebruik een belangrijke bijdrage leveren aan het verminderen van elektronisch afval. Het is voor ons allemaal van belang om bewuster met technologie om te gaan. Daar kunnen we bij de aankoop al mee beginnen door te kijken naar de verwachte levensduur en mogelijkheden voor reparatie.

Repareren in plaats van direct vervangen

Een kapot scherm of een versleten batterij hoeft niet automatisch te betekenen dat een heel apparaat vervangen moet worden. Toch is repareren bij het ene product een stuk eenvoudiger dan bij het andere. Onderdelen kunnen lastig bereikbaar zijn of reparaties vragen om speciaal gereedschap. Daar komt langzaam verandering in. Vanuit Europa komt steeds meer aandacht voor het recht op reparatie en voor producten die langer gebruikt kunnen worden. Voor consumenten betekent dit dat het interessanter wordt om bij een aankoop niet alleen naar prijs en specificaties te kijken, maar ook naar de repareerbaarheid en beschikbaarheid van onderdelen.

Wat maakt een apparaat duurzaam?

Fairphone is een bekend voorbeeld van een fabrikant die veel aandacht besteedt aan de levensduur van smartphones. Maar wat maakt de Fairphone 6 Plus duurzaam? Een belangrijk verschil zit in de modulaire opbouw. Verschillende onderdelen zijn afzonderlijk te vervangen wanneer ze kapot of versleten zijn. De toestellen zijn er op ontworpen dat gebruikers veel reparaties zelf kunnen uitvoeren. Zo kun je bijvoorbeeld een batterij, scherm of camera vervangen zonder meteen een compleet nieuwe smartphone te kopen. Fairphone besteedt daarnaast aandacht aan het gebruik en de herkomst van verschillende materialen. Ook de periode waarin softwareondersteuning wordt aangeboden is belangrijk. Een telefoon die langere tijd updates krijgt, kan in veel gevallen ook langer veilig worden gebruikt.

Software bepaalt mede hoe lang een apparaat meegaat

Bij de levensduur van elektronica wordt vaak als eerste aan de hardware gedacht. Software is echter minstens zo belangrijk. Een smartphone kan fysiek nog goed functioneren, terwijl de ondersteuning vanuit de fabrikant op een gegeven moment stopt. Vooral beveiligingsupdates zijn daarbij belangrijk. Zodra deze niet meer beschikbaar zijn, kan het minder verstandig worden om een apparaat nog jarenlang te blijven gebruiken. Kijk daarom bij de aanschaf van een smartphone of laptop ook naar het updatebeleid van de fabrikant.

Apparaten een tweede leven geven

Langer gebruiken hoeft niet altijd te betekenen dat dezelfde persoon een apparaat blijft gebruiken. Een smartphone of laptop die niet meer aan jouw wensen voldoet, kan voor iemand anders nog prima geschikt zijn. Dat verklaart mede waarom refurbished elektronica een interessante optie is. Een gebruikt apparaat wordt gecontroleerd en waar nodig gerepareerd voordat het opnieuw wordt verkocht. Ook inruil- en terugnameprogramma's kunnen ervoor zorgen dat oude apparaten niet ongebruikt in een kast blijven liggen.

Kijk verder dan alleen het energieverbruik

Bij duurzame elektronica wordt vaak gekeken naar hoeveel energie een apparaat gebruikt. Ook de productie, gebruikte materialen, levensduur en mogelijkheden voor reparatie spelen een rol. Kijk daarom bij een nieuwe aankoop naar het complete plaatje. Hoe lang krijgt het apparaat updates? Kunnen onderdelen worden vervangen? Zijn reserveonderdelen verkrijgbaar? En zijn er mogelijkheden om het product later in te ruilen of opnieuw te gebruiken? Een apparaat langer gebruiken is niet in iedere situatie mogelijk. Maar wanneer repareren of hergebruiken een goed alternatief is voor vervangen, kan dat wel helpen om de hoeveelheid elektronisch afval te verminderen.