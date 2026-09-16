AI wordt je nieuwe reisagent: zo verandert het zoeken naar een vakantie

Een vakantie uitzoeken betekende jarenlang tientallen websites bekijken, prijzen vergelijken en steeds opnieuw filters instellen. Kunstmatige intelligentie begint daar verandering in te brengen. De AI-reisagent is in opkomst en kan vooral de zoektocht naar een geschikte vakantie een stuk eenvoudiger maken.

Wie een vakantie zoekt, begint vaak bij Google, een boekingssite of de website van een reisorganisatie. Vervolgens worden bestemmingen, hotels en vluchten met elkaar vergeleken. AI maakt een andere manier van zoeken mogelijk: je vertelt gewoon wat je wilt.

Je kunt bijvoorbeeld vragen: "Ik wil in oktober tien dagen naar Zuid-Italië, met twee personen, niet te ver van zee, een goed hotel met parkeergelegenheid en een budget van maximaal 2.500 euro." Een AI-systeem kan vervolgens proberen uit het enorme aanbod juist de mogelijkheden te selecteren die bij deze wensen passen.

Van zoekmachine naar persoonlijke assistent

Daar zit voorlopig de grootste verandering. AI neemt niet noodzakelijk het hele boekingsproces over, maar kan vooral het zoeken en vergelijken veel gemakkelijker maken. In plaats van zelf tientallen zoekopdrachten uit te voeren, voer je als het ware een gesprek met een digitale reisadviseur.

Bovendien kun je steeds verder verfijnen. Vind je een voorgesteld hotel te groot? Wil je liever een rustigere bestemming? Moet er een treinstation in de buurt zijn of wil je juist met de auto reizen? Dan geef je dat aan en kan de selectie worden aangepast.

De ontwikkeling gaat inmiddels verder. Er verschijnen zogenoemde AI-agents die niet alleen informatie verzamelen, maar uiteindelijk ook zelfstandig onderdelen van een reis kunnen regelen. ABN AMRO signaleert eveneens dat AI steeds vaker wordt gebruikt voor reisadvies en verwacht dat digitale assistenten in de toekomst routes, accommodaties en vluchten kunnen combineren en boeken.

Boeken blijft nog een andere stap

Toch betekent dit niet dat traditionele reiswebsites en reisbureaus morgen verdwijnen. Een aantrekkelijk reisschema laten maken is iets anders dan daadwerkelijk een complete vakantie boeken.

Prijzen en beschikbaarheid veranderen voortdurend. Daarnaast spelen voorwaarden rond bagage, annuleren, verzekeringen en eventuele wijzigingen een belangrijke rol. Ook kan AI onjuiste of verouderde informatie geven. Controle blijft dus noodzakelijk, zeker voordat je betaalt.

Opvallend genoeg kan AI daardoor ook leiden tot een herwaardering van de menselijke reisadviseur. Reizigers kunnen met behulp van AI eerst ontdekken wat ze willen en vervolgens een reisbureau inschakelen om het plan te controleren en daadwerkelijk te boeken.

Minder zoeken, meer vragen

Voor consumenten is vooral de verandering in zoekgedrag interessant. We zijn gewend geraakt aan zoekmachines die ons een lange lijst met websites voorschotelen. AI probeert daarentegen direct een antwoord of een beperkte selectie te geven.

Dat kan behoorlijk wat tijd besparen. Tegelijkertijd ontstaat een nieuwe vraag: waarom adviseert de AI juist deze bestemming, dit hotel of deze aanbieder? Niet altijd is duidelijk welke bronnen zijn gebruikt en of commerciële belangen een rol spelen.

De AI-reisagent kan daarom een bijzonder handige assistent worden, maar voorlopig geldt hetzelfde advies als bij ander gebruik van kunstmatige intelligentie: laat AI het uitzoekwerk doen, maar blijf zelf controleren voordat je boekt.

De kans is groot dat we onze volgende vakantie daardoor niet meer beginnen met tien geopende tabbladen, maar met één simpele vraag: "Waar zullen we dit jaar eens naartoe gaan?"