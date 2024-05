Open nieuwe mogelijkheden met HCC!windows

Windows Update is het seizoensthema bij HCC en niet zonder reden. De gloednieuwe Windows 11 23H2-update kent meer verbeteringen en vernieuwingen dan ooit. Waar vinden gebruikers goede voorlichting? Het antwoord is HCC!windows, de Interessegroep van HCC!

HCC!windows biedt de vele duizenden gebruikers van Windows onder de HCC-leden al meer dan 30 jaar maximale ondersteuning bij het gebruik van de verschillende Microsoft Windows besturingssystemen en eventuele afgeleiden en/of opvolgers daarvan, en hulp bij problemen met onder deze besturingssystemen werkende software.

Presentaties en bijeenkomsten

Hoe faciliteert HCC!windows dit? Een goede vraag voor Gjalt Zwaagstra, voorzitter van de Interessegroep HCC!windows en van de Regio HCC!almere. Gjalt is ook beroepshalve Windows-specialist die bij diverse bedrijven Windows servers en desktops heeft uitgerold. Bij HCC rolt hij nu diverse bijeenkomsten uit. “Omdat we ook de regiobijeenkomsten van Almere organiseren, zijn we de eerste zaterdag van de maand paraat in Huizen, de tweede zaterdag van de maand in Almere en iedere dinsdagmiddag in Lelystad. Andere leden van HCC!windows zijn actief in de regio Zuid-Holland en in Friesland en Groningen op hun regiobijeenkomsten.”

Ook digitaal zijn er steeds meer mogelijkheden. “Voor supportvragen hebben we een Discord-forum: https://discord.gg/ygXyCThZWs. En sinds kort is er een WhatsApp-groep waar we met projecten aan de slag gaan: https://chat.whatsapp.com/CabA2qHPFAQJ1noRQTClLF. Fysiek of digitaal; alles is geheel in lijn met onze visie: open, gezellig en leerzaam. Welkom bij HCC!windows!”

Gjalt helpt leden bij problemen met computerprogramma's

Bijeenkomst in Almere

Een recent voorbeeld van een geslaagde bijeenkomst was vorige maand in Buurtcentrum De Wieken in Almere met als thema Windows 11 Update 23H2. Gjalt: “De presentatie van het thema bracht de nieuwe strategie van Microsoft aan het licht. We hebben gezien dat het niet meer een flinke update in een keer betreft, maar continue verbeteringen. De browser Edge en Microsoft Office hebben inmiddels een eigen update-mechanisme waarbij gebruikers die in het verleden Office 2016 aanschaften in een keer Office 2023 kunnen gebruiken waaraan vele opties zijn toegevoegd. Zo wordt Windows stilletjes al vanaf september 2023 geüpdatet naar de nieuwe versie. Je merkt het aan het tweemaal opstarten als je de Windows-updates hebt gedaan. De laatste update die je krijgt, is een kleine die je versienummer aanpast.” Ook een presentatie over Windows Update bijwonen? Kijk op hcc.nl/agenda voor presentaties in het hele land.

Vragen staat vrij

Tijdens bijeenkomsten zoals in Almere komen de nodige vragen los. Zo wordt regelmatig gevraagd naar het verschil tussen Microsoft 365 en Office 365. Gjalt legt uit: “Microsoft 365 en Office 365 zijn twee verschillende producten van Microsoft.”

Office 365 is een cloud-gebaseerde dienst die bestaat uit een reeks zakelijke toepassingen zoals Exchange, Office-apps, SharePoint en OneDrive 1.

Microsoft 365 is Office 365 met Windows 10 (OS) en de Enterprise Mobility Suite (van beveiligings- en beheer-apps).

“Microsoft 365 is een abonnementsservice waarmee je altijd over de meest recente moderne hulpprogramma’s voor productiviteit van Microsoft beschikt. Er zijn Microsoft 365-abonnementen voor thuisgebruik en persoonlijk gebruik, voor kleine en middelgrote bedrijven, grote ondernemingen, scholen en non-profitorganisaties. Microsoft 365-abonnementen voor thuisgebruik en zelfstandigen bevatten de robuuste en vertrouwde Microsoft 365 bureaublad-apps zoals Word, PowerPoint en Excel. Je krijgt ook extra cloudopslag en cloud-verbonden functies waarmee je in realtime aan bestanden kunt samenwerken. Met een abonnement heb je altijd de nieuwste functies, fixes en beveiligingsupdates en voortdurende technische ondersteuning, zonder extra kosten. Je kunt kiezen om per maand of per jaar voor je abonnement te betalen.”

Werkgroepen

Vragen zijn prima maar moeten ook goede antwoorden krijgen. HCC!windows start daarom met een aantal werkgroepen waaraan gevorderde gebruikers kunnen meedoen. Vooral mensen die actief zijn in de IT en alles willen weten, kunnen hier aan hun trekken komen. Gjalt: “We merken dat kennis van TCP/IP vaak tekortschiet en dat het installeren van Windows op een ‘leeg’ systeem problemen geeft. Virtualisatie en andere technieken zoals beheer en het gebruik van Linux bij Windows is nu meer regel dan een extra functionaliteit. Windows wordt steeds meer beheerd door Linux en Linux is al een onderdeel binnen Windows. In het nieuwe jaar gaan we onder meer starten met webinars over Proxmox, Hyper-V en WSL.”

Trouwe kaderleden Ron en Kees registreren bezoekende leden tijdens bijeenkomst HCCalmere

Webinars

Virtualisatietechnieken gaan een grotere rol spelen nu de energieprijzen stijgen, weet Gjalt. “Een aantal leden heeft vaak meer dan een systeem draaien, bijvoorbeeld een Raspberry PI, een NAS en een tweede laptop. We bereiden een webinar voor hoe je al deze systemen op een NUC kunt virtualiseren. NUC staat voor Next Unit of Computing en is een kleine minicomputer, eenvoudig in één hand vast te houden en verkrijgbaar met dezelfde specificaties als een gewone desktop. Je hebt voor de thuisgebruiker maar één computer nodig die NAS, domotica, Windows en Linux kan draaien, waarmee je dan tegelijkertijd kunt werken. Los van de webinars kunnen we op onze Discord- en WhatsApp-kanalen tips en hints geven voor je persoonlijke situatie.”

Kennisdag 30 maart 2024

Behalve webinars zijn er ook fysieke events om leden en niet-leden te informeren zoals de periodieke Kennisdagen. De laatste HCC!kennisdag heeft plaatsgevonden op 30 maart 2024 in de Expo in Houten, boordevol presentaties, workshops, korting op specials en nog veel meer. Op een Kennisdag staan veel Interessegroepen, waaronder uiteraard HCC!windows, klaar om bezoekers te informeren en te amuseren. Tijdens een Kennisdag leer je bijvoorbeeld hoe je je huis slimmer maakt en maak je kennis met de nieuwste vliegsimulators en drones. Bovendien zijn er – op veler verzoek – ook producten te koop op het gebied van computers, consumentenelektronica en boeken/tijdschriften. Op vertoon van de HCC-pas krijg je gratis toegang tot de HCC!kennisdag en de presentaties. Een van de vele voordelen van het HCC-lidmaatschap! Niet-leden zijn ook van harte welkom en betalen toegang. Kijk op hcc.nl/kennisdag voor actuele informatie.

Copilot

Er valt niet alleen op webinars en Kennisdagen veel te vertellen over de Windows 11 23H2-update. In PC-Active 333 stelden we een aantal interessante vernieuwingen aan de lezers voor. Sommige onderdelen zijn al beschikbaar maar andere onderdelen voorlopig nog niet, zoals Copilot. Europese wetgeving zorgt ervoor dat Microsoft de AI-chatbot niet kan lanceren in de huidige vorm. Gjalt: “Copilot is in Nederland alleen geïntegreerd in de browser Edge. Wil je Copilot ook voor andere programma’s zoals Paint en Word inschakelen, dan moet je je systeem op ‘VS’ zetten anders krijg je die opties niet. Je kunt het dus wel gebruiken, maar moet wat trucjes uithalen. Wanneer het in Nederland geheel wordt vrijgegeven is onbekend, maar het kan zomaar zijn dat Copilot ‘gewoon’ bij de volgende Windows-update zit.” Je kunt steeds even controleren of een recente update de functie toevoegt. Want vanaf het moment dat het besturingssysteem klaar is met het installeren van de software verschijnt het icoon van de AI-hulp vanzelf op de taakbalk.

Artificial Intelligence

Je zou Copilot kunnen omschrijven als een soort Bing (de zoekmachine van Microsoft) met ChatGPT-technologie, die allerlei dingen voor je kan regelen binnen het Windows-besturingssysteem. Want naast zoekopdrachten kan Copilot nog veel meer, omdat deze ‘artificieel intelligent’ is. Gjalt: “Met AI komen er weer een heleboel mogelijkheden bij. AI gaat ons leven veranderen. Zo kan een presentatie nu gegeven worden door een virtuele gastspreker die zijn kennis van het internet haalt. Alles bedienen via spraak is een van de nieuwe opties. Fotobewerking kan straks spraakgestuurd zijn, uitleg kan met een paar steekwoorden worden gegenereerd. Programmeren van nieuwe functies zal straks ook via spraak kunnen. In oktober 2024 wordt Windows 12 verwacht, compleet met AI-integratie. AI is prachtig, maar we moeten hier straks meer over weten om geen slachtoffer te worden van louche diensten. We zorgen er achter de schermen voor dat leden van HCC!windows ook op dit gebied digitaal vaardig blijven. Onze vele vrijwilligers helpen daarbij!”

Vrijwilligers welkom!

Zoals elke vereniging staat of valt ook HCC met de inzet van de vele actieve vrijwilligers die ons raamwerk vormen. Zij zorgen ervoor dat alle activiteiten van de Regio’s en Interessegroepen en van de vereniging als geheel goed georganiseerd en vlot verlopen.

Gjalt: “We zoeken vooral jongeren die het Windows-systeem willen leren en uitleggen aan de leden. De meeste oudere HCC-leden zijn vooral ‘slechts’ consument van wat er aangeboden wordt. Ons doel is om alles wat mogelijk is met Windows te onderwijzen. En dat gaat van streaming tot AI en digitaal weerbaar zijn.” Om dit verder in te vullen, zoeken we nieuwe vrijwilligers. Ben je een ervaren gebruiker van Windows of apps die (ook) onder Windows draaien en wil je anderen hiermee helpen, meld je dan bij:

Toekomstplannen

Wat zijn de toekomstplannen van HCC!windows? Gjalt: “De leden bepalen de toekomst en de vrijwilligers zijn nodig om die toekomstvraag van de leden nader in te vullen. We zijn onder meer van plan om in april een OS dag te organiseren met veel hints en tips rondom het Windows operating system. Met onze workshops en andere bijeenkomsten gaan we dieper op de onderwerpen in dan andere lesgevende organisaties. Met behalve aandacht voor Windows ook aandacht voor alles dat onder Windows draait. Als kenniscentrum voor Windows is HCC!windows interessant voor zowel HCC-leden als niet-HCC’ers’.” Lid worden biedt echter vele voordelen. Alles weten over Windows en over de Windows Updates? Het antwoord is HCC!



Oproep: Bestuursleden gezocht! Het bestuur van HCC!windows bestaat op dit moment uit de volgende leden: Walter Meerbeek – coördinator evenementen en beurzen

Gjalt Zwaagstra - voorzitter

Karel Karssens - secretaris

Henk van Leersum - penningmeester

Rob Coenraads - bestuurslid

Barbu Oltean - bestuurslid

Leo Rasch – bestuurslid Omdat meerdere bestuursleden ‘dubbele’ functies hebben bij andere

Interessegroepen of Regio’s zijn we op zoek naar vervangende bestuursleden.

Voor de functies Penningmeester en Secretaris willen we graag nieuwe

vrijwilligers werven. Het is leuk, leerzaam en gezellig!

Heb je interesse? Mail dan naar:

Dit artikel is eerder verschenen in PC-Active 334.