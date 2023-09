Deze Apple producten zijn hun geld (meer dan) waard

(Advertorial) Vaak is het zo dat mensen verslingerd zijn aan Apple of aan Samsung. Je moet dan ook niet proberen iemand te overtuigen om de overstap te maken, het is het één of het ander. Waar het aankomt op Apple zijn er diverse apparaten en producten op de markt. Waar het ooit begon met de desktopcomputers met wit/groen design, is het tegenwoordig een veel diverser aanbod. Het strakke en witte is gebleven, maar wel in allerlei uitvoeringen. Welke producten van Apple een investering waard zijn? Hier de verschillende producten op een rij.

De smartphone van Apple: de iPhone

Het allerbekendste product is natuurlijk de smartphone van Apple. Dit is niet voor niets, deze gebruiken we natuurlijk ook het allermeeste. We bellen, appen en mailen wat af met dit apparaat. Dan hebben we het nog geen eens over het maken van foto’s gehad. De iPhone 15 Ultra kopen is dan ook een slimme keuze wanneer je het beste van het beste wilt van Apple. De iPhone 15 komt in vier diverse uitvoeringen, van een stijlvolle iPhone 15 pro tot een megagrote iPhone 15 Ultra. Allemaal voorzien van een top besturingssysteem (IOS uiteraard) en de beste eigenschappen. Denk aan een 3D camera, verbeterd beeldscherm en topkwaliteit scherm. Ook het uiterlijk heeft weer een update gekregen, er is nu zelfs titanium gebruikt wat de telefoon bestand maakt tegen vallen en krasjes. Kortom, dit Apple-product is meer dan zijn geld waard.

MacBook

Werk je nog veel echt op een laptop? Dan is het slim om een MacBook te kopen. Wanneer je namelijk veel een iPhone gebruikt, kan het zeer vervelend zijn om op een andere laptop te werken. Dit zorgt er namelijk voor dat agenda’s niet snel synchroniseren en daarmee loop je het risico dat er fouten ontstaan. Ga daarom voor de investering in een goede laptop in de vorm van een MacBook. Het is een behoorlijke prijs, maar het gemak en de productiviteit zal hoog zijn. Wanneer je de keuze hebt, is het aan te raden om eerder voor een telefoon en een MacBook te gaan dan voor een tablet. Dit is een luxe die vaak als tussenoplossing wordt gebruikt. Een fijne toevoeging die niet noodzakelijk is in alle gevallen.

Smartwatch

Dan nog een gadget die eerst niet een succes leek te worden maar het nu toch wel is, en dat is de Apple Watch. De laatste edities kennen zoveel voordelen dat het toch wel de investering waard is. Je kunt ermee communiceren en ook betalen. Wat daarnaast een groot voordeel van de smartwatch is, is de bijdrage aan de gezondheid. Het bevordert je fitheid doordat het je stappen, hartslag en andere waarden monitort. Iets wat bewust maar ook onbewust zeer motiveert. En dat is de investering meer dan waard!

Kortom, er is voor de Apple-liefhebber genoeg op de markt om in te investeren. Kies de producten en diensten die aansluiten bij jou en je wensen. Met een iPhone 15 en een smartwatch is er voor privégebruik al een grote basis gelegd. Eventueel voor zakelijke doeleinden aan te vullen met een MacBook en om het pakket af te ronden met een tablet. Het is maar net wat jij wilt!