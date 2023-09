Odido de nieuwe naam voor T-Mobile en Tele2 mobiel

De namen T-Mobile Nederland en Tele2 mobiel gaan verdwijnen, de naam Tele2 Thuis blijft wel behouden. De naamswijziging heeft te maken met de verkoop in 2021 van T-Mobile Nederland door het voormalige moederbedrijf Deutsche Telecom aan het Britse investeringsfonds Apax en het Amerikaanse fonds Warburg Pincus. De nieuwe naam wordt Odido. Zelf stelt het bedrijf: “Met een nieuwe positionering en een productaanbod dat helemaal aansluit op de klantwensen gaat T-Mobile Nederland vanaf vandaag verder onder de naam Odido.”

CEO Søren Abildgaard ziet Odido als het antwoord op de status quo op de Nederlandse telecommarkt: “Met een radicale herpositionering sluiten wij aan op hedendaagse klantvragen. Wij gaan het anders doen dan tot nu toe gebruikelijk is in telecom. Bij Odido staat niet de technologie centraal, maar draait alles om mensen. Want de mate waarin je mee kunt komen met technologie, bepaalt de mate waarin je mee kunt komen met de wereld. Het is onze missie ervoor te zorgen dat iedereen mee kan doen en kan genieten van moderne technologie. Dat is niet alleen uniek, maar ook hard nodig.’’ De focus op de mens moet ook zichtbaar zijn in de klantgerichtheid en dus ook in de service: “Daar gaan klanten echt verschil ervaren ten opzichte van andere aanbieders”, aldus Abildgaard.

Onbeperkt data en bellen is bij Odido de nieuwe standaard. Iedereen moet altijd in verbinding kunnen staan en zich geen zorgen hoeven maken om datalimieten. Daarom komt Odido met een nieuwe lijn van abonnementen: de klant heeft keuze uit vier abonnementen met onbeperkt mobiel internet passend bij zijn of haar wensen en budget. Ook introduceert Odido Samen Unlimited, een gemakkelijke manier om met familie, vrienden en buren te genieten van onbeperkte toegang tot data.

“Alle telecomproviders doen nu min of meer hetzelfde”, constateert Tisha van Lammeren, Chief Commercial Officer Consumer. “En als je dan kritisch naar je eigen producten en diensten durft te kijken, dan realiseer je dat het anders moet. De gemiddelde klanttevredenheid van onze industrie is vele malen lager dan in andere bedrijfstakken. Het is voor klanten allemaal niet zo eenvoudig als het lijkt, mensen zijn bezorgd over de veiligheid op het internet, vinden onbeperkt internet of glasvezel prijzig en de klantenservice bellen blijft een ongemak. De afgelopen achttien maanden hebben we heel hard gewerkt aan deze nieuwe positionering, rebranding en nieuwe producten en diensten. Onze ambitie is om de ‘customer champion’ te worden en te blijven met de hoogste klanttevredenheid van Nederland. Dat betekent dat we aan de slag moeten om klantvriendelijkheid naar een nieuw niveau te tillen. Wij hebben een duidelijke missie om daar te komen. De realisatie begint vandaag met Odido.”

De naam Odido heeft geen diepere betekenis, het is geen afkorting. Het is een verzonnen woord. Bovendien is het een palindroom: het woord van achteren naar voren gelezen is hetzelfde als bij het lezen van voren naar achteren.





De buitenzijde van de nieuwe winkel





Interieur van een winkel van Odido