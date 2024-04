Is het echt de bank die je belt? Check het gesprek!

MET UITLEGVIDEO - Stel, je wordt gebeld door iemand die zegt van van jouw bank te zijn. En die vertelt dat er iets mis is met je geld, je rekening of je betaalpas. Dan wil je wel zeker weten dat je de bank aan de lijn hebt en geen oplichter die uit is op je geld. ING heeft daar vanaf 16 april een oplossing voor in de ING-app. Met de nieuwe functie ‘Check het Gesprek’ kunnen klanten direct checken of een beller die namens ING contact opneemt, ook daadwerkelijk een ING-medewerker is.

Vanaf 16 april 2024 wordt de functie ‘Check het gesprek’ gefaseerd uitgerold onder alle klanten die gebruik maken van de ING-app. Adine Wempe, directeur Fraude bij ING in Nederland: “Bankhelpdeskfraude is een veelvoorkomende vorm van oplichting, waarbij de emotionele en financiële schade enorm kan zijn. Criminelen weten helaas regelmatig onze klanten via babbeltrucs ervan te overtuigen dat hun geld niet veilig is. Zij kunnen zich daarbij voordoen als ING-medewerker en halen onze klanten over om geld over te maken of hun pas af te geven. Daarom ben ik zo blij dat we onze klanten 'Check het Gesprek' aanbieden. Met deze nieuwe functie kunnen klanten controleren of ze daadwerkelijk met ons telefonisch contact hebben. Zo kunnen we samen met onze klanten nog meer doen om fraude te herkennen en te voorkomen.”

Zo werkt 'Check het Gesprek'

Onderaan het inlogscherm van de ING-app komt de knop ‘Check het Gesprek’. Wanneer een klant een alarmerend telefoontje ontvangt van iemand die zegt van ING te zijn, kan de klant tijdens het telefoongesprek op deze knop drukken en zijn of haar telefoonnummer intypen. In het belsysteem van ING wordt vervolgens direct gecontroleerd of er écht een ING-medewerker naar het telefoonnummer van de klant belt. De klant ziet meteen op zijn of haar scherm of het klopt of niet, en wat de klant dan moet doen.

Maatschappelijk probleem

Helaas worden nog steeds veel mensen slachtoffer van bankhelpdeskfraude. Hun geld verdwijnt rechtstreeks in de zakken van criminelen die hier weer andere oplichtingspraktijken mee kunnen financieren. Dit maakt bankhelpdeskfraude, maar ook andere vormen van fraude, een maatschappelijk probleem dat alleen kan worden opgelost door samenwerking tussen verschillende partijen. ING zal de ervaringen met ‘Check het Gesprek’ delen met de andere Nederlandse banken.

ING waarschuwt klanten regelmatig

ING wil fraude en oplichting zoveel mogelijk voorkomen en beperken. In eerste instantie richt ING zich op voorlichting door klanten op verschillende manieren voor deze en andere vormen van fraude te waarschuwen. Zie hiervoor onder andere meer informatie over veilig bankieren op de website van ING of de NVB-campagne ‘Frauderen. Zo werkt het!’ Voor deze specifieke vorm van fraude is het belangrijk dat klanten onthouden dat ING nooit zal opbellen om te vragen om geld over te maken of zal langskomen om een betaalpas en pincode op te halen.

Hoe het precies werkt, zie je in onderstaand filmpje van ING.