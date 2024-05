Ik heb al dagenlang een nummer in mijn hoofd zitten, dat er maar niet uit wilt. Ik ken alleen de melodie van het nummer, dus ik kan de songtekst niet opzoeken. Weten jullie wat ik hier aan kan doen? Simon K.

Wij herkennen dit probleem en gelukkig is er een heel simpele oplossing voor. Je kunt als eerste proberen of het lukt met de app Shazam. Dit kan via de website of met de Shazam app. Je kunt de microfoon inschakelen en neuriën of zingen. Wij hebben gemerkt dat Shazam niet altijd werkt voor alleen een melodie.

Wat je ook kunt gebruiken is Google. Google heeft namelijk een functie waarmee je een spraak-zoekopdracht kunt sturen. Deze functie activeer je door op het microfoontje rechts naast de zoekbalk te klikken (zie de rode cirkel op de eerste afbeelding hieronder). Vervolgens kun je gaan praten, maar er staat in het scherm ook de optie Een nummer zoeken. Selecteer deze optie en begin te neuriën of te zingen. Google geeft je dan een aantal mogelijkheden met een percentage aan gelijkheid. Super eenvoudig dus!