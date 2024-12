De eerste regionale Linux-dag op 30 november 2024 in Eindhoven begon officieel om 10.00 uur, maar om 09.20 uur stonden de eerste bezoekers al binnen: “wij wilden zeker niet te laat komen!”

De dag begon met een welkomstwoord van René Plug van HCC!linux. Daarna begonnen de presentaties over Linux Mint en de workshops hoe je Linux moet installeren. Er was ook een vraagbaak en Helpdesk aanwezig die een aantal bezoekers met problemen hebben geholpen.

Workshops

De workshops trokken veel nieuwsgierige bezoekers, zelfs bij degenen die zich niet hadden aangemeld. Sommige bezoekers gingen zelfs naar huis om hun laptop op te halen om 's middags toch nog een installatie-sessie mee te kunnen maken. De installaties gingen soms nog na drieën door, terwijl de installatie meer dan een uur duurde en de geplande tijd ruimschoots werd overschreden. Maar de HCC-vrijwilligers zetten hun beste beentje voor en tijdens het afbreken en opruimen werd die klus tóch nog geklaard. Enthousiast geworden van Linux werden bezoekers verwezen naar de reguliere bijeenkomsten van de regio, die de komende maanden waarschijnlijk kunnen rekenen op een groter aantal deelnemers die met Linux aan de slag willen.

Ook elders in het land

Geen wonder dus dat de bezoekers tevreden naar huis gingen en ook de vrijwilligers bestempelden de dag als gezellig, leuk, goed kunnen werken en natuurlijk ook: tóch nog wat geleerd.

Deze geslaagde Linux-dag is zeker voor herhaling vatbaar, ook in andere delen van het land. Op naar de volgende regionale Linux-dag! Meer weten over Linux. Kijk hier voor meer informatie over de activiteiten van HCC!linux op de website