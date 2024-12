Leuke vliegactiviteit bij HCC!drones

Op zaterdag 30 november heeft HCC!drones een unieke kennismakingsdag georganiseerd, vooral bedoeld voor niet-leden. Deelnemers kregen de kans om zelf te ervaren hoe leuk en spannend het is om met een drone te vliegen!

Op een frisse zaterdagmorgen kwamen enthousiaste deelnemers samen bij Mariahoeve Oxe, Deventer.

De dag begon met een leerzame presentatie over regelgeving, verschillende dronecategorieën, vluchtvoorbereiding en tips voor aanschaf en gebruik.

Na de lunch was het tijd voor de praktijk. In kleine groepen werden de deelnemers begeleid - door ervaren vrijwilligers van HCC!drones - in het vliegen met een drone zoals de DJI Mini 2, Mini 3 Pro, Mini 4 Pro en de DJI Neo.

De deelnemers gaven aan de dag als leerzaam en plezierig te hebben ervaren en velen kijken uit naar toekomstige activiteiten van HCC!drones.

Ben jij ook benieuwd naar de activiteiten van deze actieve Interessegroep van HCC? Neem dan een kijkje op de website van HCC!drones