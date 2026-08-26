Deel jij graag je Windows-kennis? HCC!windows zoekt presentatoren

Heb jij veel plezier in Windows en vind je het leuk om anderen iets nieuws te leren? Weet je alles van Windows 11, beveiliging, hardware, virtualisatie of AI? Of heb je juist één onderwerp waarin je helemaal thuis bent? Dan is HCC!windows op zoek naar jou!

HCC draait voor een belangrijk deel om het delen van kennis. Binnen onze vereniging beschikken leden over enorm veel praktische ervaring en technische expertise. HCC!windows wil die kennis nog vaker bij andere leden brengen en zoekt daarom enthousiaste presentatoren voor bijeenkomsten door het hele land.

Je hoeft daarvoor beslist geen professionele spreker te zijn. Enthousiasme, kennis van je onderwerp en plezier in het helpen van andere computergebruikers zijn veel belangrijker.

Van Windows 11 tot AI

De onderwerpen waarover je een presentatie, demonstratie of workshop kunt verzorgen, zijn vrijwel onbeperkt. Natuurlijk kan het gaan over Windows 11 zelf, maar ook over alles wat daarmee samenhangt.

Denk bijvoorbeeld aan het slimmer en veiliger instellen van Windows, het oplossen van veelvoorkomende problemen, back-ups en herstelmogelijkheden, privacy en beveiliging of het optimaliseren van een pc.

Maar misschien ligt jouw expertise juist bij virtualisatie en Proxmox-VM's, PowerShell en scripting, thuisnetwerken, hardware-upgrades of het automatiseren van terugkerende werkzaamheden.

Ook kunstmatige intelligentie wordt steeds belangrijker binnen Windows en op de pc. Heb jij ervaring met Copilot of andere AI-tools en kun je HCC-leden laten zien wat je daar in de praktijk mee kunt? Ook dan horen we graag van je.

Jouw kennis is waardevoller dan je denkt

Soms denken mensen bij het woord 'presentator' meteen aan iemand die voor een zaal met honderden mensen een professionele lezing geeft. Dat is nadrukkelijk niet wat we van je verwachten.

Een goede HCC-presentatie kan juist heel praktisch zijn. Neem je laptop mee, sluit hem aan en laat zien hoe jij iets hebt opgelost. Geef een demonstratie van een programma dat je dagelijks gebruikt. Vertel over een interessante toepassing die je hebt ontdekt of neem de bezoekers stap voor stap mee bij het installeren of configureren van software.

Juist de praktische kennis van HCC-leden is bijzonder waardevol.

Daarbij maakt het niet uit of je al jarenlang presentaties verzorgt of nog nooit voor een groep hebt gestaan. Misschien wil je eerst eens een korte presentatie geven of samen met iemand anders een onderwerp behandelen. Ook dat is mogelijk.

Bijeenkomsten door heel Nederland (en soms in Vlaanderen)

HCC!windows werkt samen met HCC-afdelingen en -groeperingen door het hele land. Daardoor zijn er volop mogelijkheden om jouw kennis op verschillende locaties met andere leden te delen. Hoe vaak je een presentatie wilt verzorgen en hoe ver je daarvoor wilt reizen, bespreken we uiteraard met elkaar. Vrijwilligerswerk moet tenslotte vooral leuk blijven en passen bij de tijd die je beschikbaar hebt.

Misschien wil je één keer een presentatie geven over een onderwerp waarin je gespecialiseerd bent. Misschien vind je het daarna zo leuk dat je vaker op pad wilt. Beide zijn prima.

Waarom presenteren bij HCC?

Presenteren bij HCC is meer dan alleen kennis overdragen. Je ontmoet andere mensen met dezelfde belangstelling, krijgt vragen waar je soms zelf weer van leert en komt in contact met leden die hun eigen ervaringen en oplossingen met jou delen. Dat is precies waar HCC voor staat: leden helpen leden.

En wie weet heb jij kennis waarvan je zelf denkt dat die heel gewoon is, terwijl tientallen andere HCC-leden juist zitten te wachten op iemand die het begrijpelijk kan uitleggen.

Iets voor jou? Laat van je horen!

Heb jij een Windows-onderwerp waarover je enthousiast kunt vertellen? Wil je een workshop verzorgen, een demonstratie geven of eens proberen hoe het is om jouw kennis voor een groep HCC-leden te delen?

Neem dan contact op met het bestuur van HCC!windows via bestuur@windows.hcc.nl

Vertel kort wie je bent en over welk onderwerp of welke onderwerpen je iets zou willen presenteren. Vervolgens nemen we contact met je op om samen naar de mogelijkheden te kijken.

Ervaring als presentator is mooi meegenomen, maar zeker geen vereiste. Enthousiasme en de bereidheid om kennis met andere leden te delen vinden we minstens zo belangrijk. Dus: weet jij iets van Windows waar andere HCC-leden iets aan kunnen hebben? Houd die kennis dan niet voor jezelf. Deel haar met de vereniging!

Samen maken we Windows leuker, slimmer en toegankelijker voor iedereen.

(de afbeelding bij dit artikel is gegenereerd met behulp van artificiële intelligentie)