RollerCoaster Tycoon keert terug met instortende attracties

Wie vroeger in RollerCoaster Tycoon niet alleen mooie pretparken bouwde, maar ook graag experimenteerde met de grenzen van wat attracties aankonden, krijgt binnenkort een nieuwe speeltuin. Atari en ontwikkelaar Springloaded hebben RollerCoaster Tycoon Wonderworks aangekondigd. De nieuwe pretparksimulator verschijnt deze winter eerst in Early Access voor pc.

De basis van RollerCoaster Tycoon blijft herkenbaar: spelers bouwen een pretpark, ontwerpen achtbanen, plaatsen attracties en winkels, nemen personeel aan en proberen hun bezoekers tevreden te houden. Maar Wonderworks voegt daar een flinke dosis chaos aan toe. Dankzij een nieuwe physics-engine kunnen attracties niet alleen kapotgaan, maar ook uit elkaar vallen en zelfs door het park vliegen.

Attracties storten in

Juist die nieuwe natuurkundige simulatie maakt Wonderworks anders dan de eerdere delen. Spelers kunnen de eigenschappen van attracties aanpassen, zoals snelheid, versnelling en de duur van een rit. Wie daarbij te ver gaat, kan onverwachte gevolgen veroorzaken.

Een attractie die te zwaar wordt belast, kan bijvoorbeeld uit elkaar breken. Onderdelen kunnen door het park vliegen en een spoor van vernieling achterlaten. Ook bezoekers kunnen worden geraakt en gewond raken of zelfs overlijden. In de game wordt de chaos vervolgens letterlijk opgeruimd: als het misgaat, kan een helikopterteam worden ingezet om de gevolgen van het ongeluk af te handelen.

Dat betekent dat onderhoud en verstandig beheer belangrijk blijven. Een slecht onderhouden of verkeerd afgestelde attractie vormt in Wonderworks niet alleen een financieel risico, maar kan een complete ramp voor het park veroorzaken.

Nieuwe achtbanen

Een andere belangrijke vernieuwing is de achtbaanbouwer. Daarmee kunnen spelers zelf achtbanen ontwerpen en vervolgens eigenschappen zoals snelheid en versnelling aanpassen. De game laat vervolgens in real-time zien hoe de attractie en de bezoekers reageren.

De combinatie van bouwen en de nieuwe physics moet volgens Atari zorgen voor meer onvoorspelbare situaties. Een achtbaan of andere attractie hoeft dus niet simpelweg te stoppen wanneer er iets misgaat: het hele bouwwerk kan onderdeel worden van een spectaculaire ramp.

Twee pretparken

De Early Access-versie begint met twee parken: het vervallen Hollow Creek en het groene Forest Frontiers. In totaal zijn er meer dan zestig attracties, achtbanen en winkels en meer dan 150 decoratiestukken beschikbaar.

Daarnaast moeten spelers personeel zoals schoonmakers en monteurs inzetten om het park draaiende te houden. Ook kunnen zij nieuwe attracties onderzoeken, extra grond kopen en hun park verder uitbreiden. Tijdens de Early Access-periode wil Springloaded nieuwe inhoud en functies toevoegen.

Terug naar de klassieker

Visueel en qua spelopzet grijpt Wonderworks duidelijk terug op de klassieke RollerCoaster Tycoon-games. Het park wordt opnieuw vanuit een schuin bovenaanzicht bekeken en spelers krijgen veel vrijheid om hun eigen pretpark in te richten.

Dat past bij een reeks die sinds het eerste deel uit 1999 een grote groep spelers liet kennismaken met het virtuele beroep van pretparkdirecteur. Wie meer wil weten over het ontstaan van de reeks en de ontwikkeling van het oorspronkelijke spel, kan het HCC-achtergrondartikel De geschiedenis van RollerCoaster Tycoon: het spel waarmee een generatie pretparkdirecteur werd lezen.

Deze winter

RollerCoaster Tycoon Wonderworks verschijnt deze winter in Early Access voor pc via Steam. Een exacte releasedatum is nog niet bekend. De prijs staat vooralsnog op 24,99 dollar en 24,99 euro. De ontwikkelaars verwachten ongeveer een jaar in Early Access te blijven en willen in die periode onder meer nieuwe parken, attracties en gameplayfuncties toevoegen.

De terugkeer van RollerCoaster Tycoon draait daarmee niet alleen om het bouwen van het perfecte pretpark. In Wonderworks kan juist het tegenovergestelde gebeuren: een verkeerd ontworpen of slecht onderhouden attractie kan in spectaculaire brokstukken uiteenvallen, waarna de speler mag proberen de schade te beperken.