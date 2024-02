Workshop games maken ook toegankelijk voor niet-leden

Op de HCC!kennisdag van zaterdag 30 maart a.s. zal een workshop worden gegeven die ook toegankelijk is voor niet-leden van HCC. Het betreft een workshop games maken.

De computergame-industrie is enorm gegroeid en is groter dan de filmindustrie. Heel veel mensen spelen computergames. En dat kan variëren van eenvoudige spelletjes die je bijvoorbeeld op Facebook speelt tot heel complexe games die veel van je computer vergen. Maar zou het niet leuk zijn om in plaats van alleen maar te spelen ook je eigen game te ontwikkelen.

HCC!kennisdag

René Suiker gaat tijdens de komende HCC!Kennisdag uitleggen wat er voor nodig is om een game te maken en hoe we elkaar daarbij kunnen helpen. Tijdens deze workshop probeert hij mensen te motiveren en mobiliseren om mee te doen. Daarnaast zal hij een voorbeeld geven van een game die we relatief eenvoudig kunnen maken met behulp van Scratch®.

Games maken

Games maken is op zich echt teamwork, waarbij diverse disciplines samenkomen. Het is niet alleen maar programmeren, er komen allerhande andere zaken bij kijken, die het juist leuk, maar vooral ook wel noodzakelijk maken om zoiets met een team te doen.

Team(s)

Hoe leuk zou het zijn als we met een paar mensen zo’n team kunnen vormen, man, vrouw, jong, oud, die samen een spel kunnen ontwikkelen en dit dan anderen laten spelen.

Kom erbij

Dit is dus de bedoeling van de HCC!kennisdagsessie over Games Maken. Kom erbij, lid of geen lid van HCC, je bent welkom! Hoe je deel kunt nemen, lees je op de spoeciale pagina van de HCC!kenisdag.