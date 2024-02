Waarom een zakelijke refurbished laptop net zo goed is als een nieuwe consumentenlaptop

De laatste jaren zijn we in Nederland alsmaar vaker bezig met duurzaamheid. Uit onderzoek van MilieuCentraal blijkt bijvoorbeeld dat maar liefst 1 op de 3 Nederlanders duurzamer wil leven sinds de pandemie. Tel daarbij op dat de overheid het bedrijfsleven in ons land stimuleert om groener te ondernemen en de toekomst ziet er vanzelf wat groener uit.

Naast de ‘grotere’ duurzame stappen zoals het aanschaffen van zonnepanelen of het samenwerken met groene leveranciers kun je door middel van kleinere stappen ook veel betekenen. Denk bijvoorbeeld eens aan een refurbished laptop kopen voor je bedrijf. In dit artikel vertellen we er meer over en lees je meer over waarom een zakelijke refurbished laptop net zo goed is als een compleet nieuw exemplaar.

Even opfrissen: wat is refurbished apparatuur ook alweer?

Tegenwoordig kun je naast nieuwe laptops (en andere apparaten) namelijk refurbished laptops aanschaffen. Dat zijn laptops die tweedehands zijn en dus al eens eerder zijn gebruikt, maar met het grote verschil dat ze volledig zijn nagekeken en waar nodig gerepareerd zijn. Zo worden dit soort laptops weer als nieuw en draag je als gebruiker een steentje bij aan een betere wereld, omdat je ervoor kiest om materialen en apparaten te hergebruiken. Refurbished apparatuur doet qua kwaliteit niet onder aan nieuwe laptops; juist omdat ze volledig worden gecontroleerd en opgelapt.

Bij dit proces wordt een laptop grondig geïnspecteerd waarbij alle functionaliteiten worden getest. De onderdelen die defect zijn of die aan vervanging toe zijn, worden vervolgens gemaakt of vervangen. Ook worden de noodzakelijke software-updates uitgevoerd, zodat een laptop vervolgens weer als nieuw is. Hierbij heb je als gebruiker vaak de keuze uit verschillende modellen, waarbij de één meer gebruikssporen heeft dan de ander. Logischerwijs zijn de laptops met gebruikssporen goedkoper dan de exemplaren zonder zichtbare sporen van gebruik.

Kwaliteit en betrouwbaarheid ook van toepassing bij refurbished

Waar veel mensen bang voor zijn wanneer ze het woord ‘tweedehands’ of ‘refurbished’ horen, is dat apparaten met die benaming het minder goed doen of geen kwaliteit bieden. Daarom kiezen ze liever voor een veilige keuze, zoals een nieuwe consumentenlaptop. Het zal je verbazen hoe kwalitatief refurbished laptops zijn. Dit soort laptops worden immers volledig nagekeken en gerepareerd waar nodig, waardoor ze weer als nieuw zijn. Dit proces zorgt ervoor dat je een laptop hebt die qua kwaliteit en betrouwbaarheid niet onderdoet aan een gloednieuw exemplaar.

Refurbished laptops kopen is een hele duurzame keuze

Wat daarnaast prettig is, is dat de keuze voor refurbished apparatuur bijdraagt aan een verlangen naar een duurzamer leven of een groenere bedrijfsvoering. Door een refurbished laptop te kopen die al eens gebruikt is, kies je er bewust voor om de vraag naar productie van nieuwe laptops te verminderen. Dat zorgt er onder andere voor dat de elektronische afvalberg een stuk minder hoog wordt. Nu steeds meer mensen duurzamer willen leven, is de keuze voor een refurbished laptop kopen dus een heel goed idee en een perfecte match binnen de moderne samenleving.

Geld besparen door te kiezen voor een refurbished laptop

Een andere reden om te kiezen voor een refurbished laptop is omdat je hiermee veel geld kunt besparen. Je betaalt namelijk minder geld voor een refurbished exemplaar dan voor een compleet nieuwe laptop. Dat heeft te maken met het feit dat je kiest voor een tweedehands laptop in plaats van voor een nieuwe. Ook al is zo’n laptop qua kwaliteit en betrouwbaarheid helemaal in orde; de prijs ligt wel lager omdat de laptop al eens gebruikt is. Wil je dus geld besparen op je uitgaven op elektronische apparaten én een steentje bijdragen aan een beter milieu? Dan zit je met refurbished helemaal goed.

Gebruik blijven maken van uitgebreide garantie en ondersteuning

Tot slot moet je weten dat er nog een reden is waarom een refurbished laptop net zo goed is als een nieuwe consumentenlaptop: je kunt namelijk gewoon gebruik blijven maken van uitgebreide garantie en ondersteuning. Een groot deel van de aanbieders van refurbished laptops biedt dergelijke ondersteuning aan. Dat betekent dus dat je niet alleen kunt vertrouwen op de initiële kwaliteitscontrole, maar ook op langdurige ondersteuning in het geval van een defect of andere onvoorziene problemen. Dat geeft extra gemoedsrust wanneer je kiest voor een refurbished laptop kopen.

Kort samengevat zijn er eigenlijk weinig redenen om niet voor een refurbished laptop in plaats van voor een nieuw exemplaar te gaan. Het is beter voor het milieu, je kunt er geld mee besparen én je kunt volledig vertrouwen op de kwaliteit en uitgebreide garantie bij een refurbished exemplaar.