Samsung S23 of S24, wat is de beste koop?

Er valt veel over Samsung te zeggen, maar niet dat ze stilzitten. Hebben ze het ene product net op de markt gebracht, staat de ander alweer in de coulissen klaar voor een lancering. Ook in 2024 laten ze er geen gras over groeien. Inmiddels is er een nieuwe lijn met producten aangekonigd, namelijk de Samsung Galaxy S24. Het betreft dus wederom een lijn met diverse producten: een standaard model, een Plus en een Ultra. Allemaal weer verbeteringen ten opzichte van de voorganger, want ook de S23 bestond uit drie verschillende producten. Waarom Samsung dit doet? Om de prijzen voor iedereen toegankelijk te houden. Het standaard model heeft een vanaf-prijs van € 899,- maar met een abonnement kan het vaak nog veel voordeliger uitpakken. Maar is de aanschaf van de S24 het geld en wachten waard of is de S23 voldoende? Lees snel verder.

De verbeteringen

Allereerst de uiterlijke verschillen tussen de S23 en S24. De Samsung S24 serie zal qua schermgrootte vergelijkbaar zijn met die van de S23. De kwaliteit van de schermen is echter wel weer een stuk beter, zeker bij de Ultra modellen. Ook zal het model een meer gestroomlijnder karakter hebben en is er zeer sterk materiaal gebruikt. Bij het standaard model en de plus gaat het om aluminium, bij de ultra zelfs om titanium. Dit voorkomt schade aan zowel de buiten- als binnenkant. Ook de kleuren zullen in het oog springen, wanneer je kleur durft te bekennen tenminste. Naast het standaard grijs en zwart zal er namelijk een gele en paarse editie zijn.

Technische tools

Dan wat technische details over de S24 die de echte kenner genoeg informatie geven om de juiste keuze te maken. Te beginnen bij de S24, deze is voorzien van een 6.8 inch QHD+ scherm met 2600 nits, 200MP hoofdcamera met 8K-video die 2, 3, 5 en 10x optisch kan inzoomen, en tot wel 100x bij digitaal. Er is veel geheugen, namelijk 12GB aan RAM en 256 of 512GB aan opslaggeheugen en een sterke 5000mAh batterij met 0-65% opladen in 30 minuten.

Dan het standaard model, deze telefoon is voorzien van een 6.2 inch FHD+ scherm met 2600 nits helderheid, een 50MP hoofdcamera met 8K-video die 2 en 3x optisch kan inzoomen, en tot 30x digitaal. Met een 8GB aan RAM geheugen en 128 of 256GB aan opslaggeheugen is het een zeer gebruiksvriendelijk model. Ook voor de zakelijke klant. De 4000mAh batterij kan 0-50% opladen in 30 minuten.

Ten slotte is er nog de tussenvariant, namelijk de S24 Plus. Deze is voorzien van een 6.7 inch QHD+ scherm met 2600 nits, 50MP hoofdcamera met 8K-video die 2 en 3x optisch inzoomen, tot 30x digitaal, en een 12GB aan RAM + 256 of 512GB aan opslaggeheugen. Met 4900mAh batterij met 0-65% opladen in 30 minuten is hij perfect voor de zakelijke gebruiker.

Wanneer men dan de balans opmaakt dan valt niet anders dan te concluderen dat de S24 serie van Samsung wel weer echt een enorme verbetering is ten opzichte van de voorganger. Mocht het budget niet zeer ruim zijn, dan valt te overwegen om van het Ultra model naar het Standaard model te gaan. Maar je kan er ook voor kiezen om na de lancering van de S24 juist dan over te gaan tot de aanschaf van de S23. De prijzen zullen dan waarschijnlijk een beetje gedaald zijn. Maar een abonnement van Odido is altijd een voordelige keuze!

Dit artikel kwam tot stand in samenwerking met Odido.