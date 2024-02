Schrijf je in voor de gratis HCC!nieuwsbrief

Elke woensdag aan het einde van de dag versturen we onze HCC!nieuwsbrief. En die kun jij gratis ontvangen. Ook als je geen lid van HCC bent. In die nieuwsbrief word je gewezen op het laatste technieuws, actuele workshops, reviews en nog veel meer. Bovendien zie je werke verenigingsactiviteiten er de komende zeven dagen zijn. Bepaalde activiteiten worden nader uitgelicht. En je ziet ook welk voordeel je krijgt wanneer je HCC-lid bent.

Gratis inschrijven

Hoe kun je je inschrijven voor de gratis HCC!nieuwsbrief? Ga allereerst naar https://hcc.nl/kennis/kennis/nieuwsbrief en vul je gegevens in. Zet een vinkje bij HCC!nieuwsbrief in het tabblad HCC landelijk.

Nieuwsbrief van jouw regio

De verschillende regio's verturen ook nieuwsbrieven. We adviseren je om je ook voor de nieuwsbrief van jouw regio in te schrijven. Klik op de hierboven genoemde link, kies voor het tabblad HCC-regio's en kies voor jouw regio. Ook die nieuwsbrief is gratis.

Interessegroepen

Ben je geïnteresseerd in het vliegen met drones? Wil je meer weten over Apple? Ben je benieuwd hoe je een oude laptop kunt blijven gebruiken met Linux? Of ben jij vooral geïnteresserd in foto/video, modelbaanautomatisering of kunstmatige intelligentie? HCC heeft 25 verschillende Interessegroepen en zij versturen ook hun eigen nieuwsbrief. Ook hier kun je je gratis voor inschrijven. Kies voor net zoveel nieuwsbrieven als waar jouw interesses liggen.

Uitschrijven

Ben je niet meer geïnteresseerd in een bepaalde nieuwsbrief, dan kun je je altijd eenvoudig uitschrijven. In elke nieuwsbrief tref je onderaan een link aan waarmee je kunt aangeven niet langer prijs te stellen op ontvangst van die nieuwsbrief.

Verander je later van mening?

Geen probleem, je kunt je altijd weer opnieuw inschrijven!