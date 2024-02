Samenwerking NMF en HCC: Modelspoorbeurs PLUS

NMF, de Nederlandse Modelspoor Federatie, is dit jaar een samenwerking aangegaan met HCC. Deze samenwerking is te zien in Modelspoor PLUS die op 24 februari in de Expo Houten wordt gehouden. ’s Morgens om 10:00u gaan de deuren open en kunt u tot 15:00u genieten. Genieten van de vele modelbanen en snuffelend lopen langs de vele verkoopstands. Waar het moeilijk wordt om de verleiding te weerstaan. Tienduizend vierkante meter spoorplezier.

De banen van de Grote Kleine Treinen Competitie zijn door omroep Max in eigendom/bruikleen gegeven aan het Modelspoor museum. In goed overleg met de organisatie van de beurs, nmf en het Modelspoor museum zal er een GKTC baan te zien zijn op de beurs. Zo kunt u als primeur op de beurs een van de GKTC modelbanen bekijken. Maar kom niet alleen. Breng vooral je kinderen of klein kinderen mee. Want er is meer…

KidsProject

Ook plaatst de NMF KidsProject. Een houten modelbaan. Deze staat normaal opgesteld in het Modelspoor museum in Sneek maar komt nu in zijn geheel naar de beurs in Houten. Kinderen vanaf 3 jaar zijn van harte welkom en kunnen naar hartenlust bouwen en met treinen spelen. https://kidsproject.nl/

C-Trak

Aan de jongere jeugd van ongeveer 8 jaar en ouder is natuurlijk ook gedacht. Er komt een C-Trak baan waar naar hartenlust mee gespeeld kan worden. C-Trak, ontwikkeld door Frits Ruwhoff, is bedoeld om deze groep jeugd bekend te maken met naast spelen ook het bouwen aan een modelbaan. Leden van de Modelspoorclub uit Deventer en Utrecht zullen aanwezig zijn en kunnen je er meer over vertellen.

Het C-Trak concept bestaat uit module bakken met een afmeting van 55x55 cm. Daarop wordt op een vaste plaats sporen gelegd zodat deze modulen aan elkaar gekoppeld kunnen worden. Op deze manier kan een ieder een of meerdere module bakken maken. Op evenementen kunnen deze dan tot een grote baan aan elkaar geklikt worden. https://c-trak.nl/

Knutselen

Wil uw kind huisjes plakken? Ook dat kan. Aan een rij tafels kan naar hartenlust geknutseld worden. Voldoende materiaal is aanwezig en allemaal gratis. Huisje af, dan mag het mee.