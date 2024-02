Een introductie tot software asset management: wat is het?

Voor elk bedrijf dat slim om wil gaan met zijn software is software asset management een echte must. Wellicht heb je op dit moment nog geen goed inzicht in welke programma’s en clouddiensten je bedrijf gebruikt. Grote kans dat je teveel uitgeeft aan iets dat niet nodig is. Wij nemen je mee in de wereld van software asset management. Benieuwd naar hoe dit je kan helpen? Lees dan snel verder!

Wat is Software Asset Management?

Bij software asset management (SAM) draait het om het slim omgaan met alle software die je binnen het bedrijf gebruikt. Je kunt het zien als een strategie die ervoor zorgt dat je niet te veel betaalt voor je software. Het gaat vooral om dat je koopt wat je ook echt gebruikt of nog gaat gebruiken. Je let dus vooral op het bijhouden van de softwarelicenties die je hebt en het voorkomen dat je meer betaalt dan nodig is.

Waarom is het belangrijk?

Door de digitalisering gebruiken bedrijven steeds meer software voor allerlei taken. Dit maakt het werk vaak een stuk makkelijker. Daarentegen wordt het beheren van de software een stuk ingewikkelder. software asset management helpt je bij het overzicht houden van de licenties die je hebt en het gebruik daarvan. Dit helpt je een hoop geld besparen wat je kunt uitgeven aan andere belangrijke bedrijfsactiviteiten. Zo ga je dus een stuk efficiënter om met je budget!

Hoe pak je het aan?

Om aan de slag te gaan met software asset management, kun je het beste eerst een goed overzicht maken van alle software die je binnen het bedrijf gebruikt. Ga na welke licenties je hebt en voor welke software je betaalt. Hierbij is het ook handig om te kijken naar welke software je bedrijf nou echt nodig heeft. Betrek hierbij ook de clouddiensten. Dit is een tak van SAM die kijkt naar de clouddiensten die je gebruikt. Bekijk bijvoorbeeld eens het webinar over spend cloud van Crayon. Dit helpt je onnodige uitgaven op het gebied van cloud services te vermijden.

Wat zijn de voordelen?

Het is wel duidelijk dat goede software asset management komt met vele voordelen. Toch noemen we deze graag nog even voor je op. Het helpt je vooral geld te besparen door te voorkomen dat je te veel betaalt voor ongebruikte software. Daarnaast helpt het je voldoen aan de licentievoorwaarden, wat juridische problemen en boetes voorkomt. Kortom, SAM verbetert de efficiëntie en productiviteit van je bedrijf.



Zoals je ziet, is het belangrijk om te beginnen aan software asset management. Het geeft je inzicht in de software en clouddiensten die jouw bedrijf gebruikt. Zo bespaar je flink wat kosten en verhoog je gemakkelijk de productiviteit!