Refurbished laptops kopen

Een laptop bij de studie en op de middelbare school is tegenwoordig net zo normaal als een stapel boeken was voor de vorige generatie toen zij studeerden en op school zaten. Maar een goede laptop is een prijzige investering. Met een refurbished laptop heb je een prima alternatief tegen veel lagere kosten. Lees er meer over in dit artikel.

Laptop onmisbaar op school en studie

Een laptop is voor een middelbare schoolkind en voor een student net zo onmisbaar als dat een stapel boeken en een rugzak was voor de generatie van zijn of haar ouders en grootouders toen deze naar school gingen en studeerden. Je kunt simpelweg niet meer zonder. Voor de studenten schoolkinderen of de ouders ervan die deze laptops moeten aanschaffen is het echter vaak wel een grote kostenpost. Zeker als er meerdere kinderen in het gezin zijn, die ieder een laptop nodig hebben.

Voorkom onnodig hoge kosten bij de aanschaf van een laptop

Nieuwe laptops zijn vaak nogal prijzig, zeker als ze aan bepaalde eisen qua snelheid moeten voldoen, die je vaak nodig hebt bij laptops die voor studie worden gebruikt. De goedkopere exemplaren hebben vaak niet deze specificaties en hebben een groter risico op defecten en komen daarom dus niet in aanmerking. Dus wordt er vaak gezocht naar goedkopere alternatieven die toch gewenste prestaties kunnen leveren. Bij de aanschaf van een laptop wordt er daarom vaak gekozen voor een goedkopere refurbished laptop in plaats van een duurder spiksplinternieuw exemplaar.

Refurbished laptops

Wanneer je kiest voor een refurbished laptop van Laptops4all als studenten laptop ga je voor een slim en voordeliger alternatief. De computers die deze specialist aanbiedt zijn afkomstig uit de inboedels van grote bedrijven. De aanschafwaarde voor zakelijke laptops is hoger, maar de materialen zijn eveneens van hoogwaardige kwaliteit. En daar profiteer je van mee, want als je voor een refurbished laptop voor studenten of scholieren kiest is deze helemaal nagekeken, schoongemaakt en getest door de technici van de laptopspecialist. Je weet zo zeker dat je een laptop koopt die robuust en snel genoeg is voor school of studie. Daarnaast ben je natuurlijk ook nog eens heel duurzaam bezig want je geeft een laptop die eigenlijk bestemd was om op de afvalberg te eindigen een nieuw leven. De circulaire economie op zijn best!

Refurbished laptops van A-Merken

Het assortiment refurbished laptops van Laptops4all uit Loosdrecht bestaat uitsluitend uit laptops van gerenommeerde merken. Denk daarbij aan merken zoals Toshiba, Apple, Dell en Lenovo. De hoogstaande kwaliteit van deze merken zorgt voor een lange levensduur van de laptops.

Bedrijven schrijven hun businesscomputers om boekhoudkundige redenen vaak al na twee jaar af. Technisch zijn deze apparaten dan echter vaak nog in zeer goede staat. De technische afdeling van de specialist in refurbished laptops ontfermt zich over een selectie uit de inkoop van laptops uit de inboedel van deze bedrijven en checkt en test deze alvorens ze verkocht worden aan particulieren. Zo kan het laptopbedrijf aan studenten een goedkope laptop met excellente gebruikservaring aanbieden die voldoet aan de kwaliteitseisen en specificaties die een student of scholier nodig heeft.

Garantie

Ondanks dat een refurbished laptop voor studenten en scholieren niet compleet nieuw is, krijg je bij Laptops4all.nl toch een jaar garantie op zo'n computer. Dit is mogelijk omdat de experts de laptop zo grondig hebben nagekeken dat zij zeker weten dat alles functioneert zoals het hoort.

Laptops en meer bij Laptops4all

Niet alleen voor refurbished laptops kun je terecht bij Laptops4all. Ook iedereen die op zoek is naar een nieuwe laptop, zowel voor particulier als voor zakelijk gebruik, kan putten uit de enorme keuze die de specialist kan leveren. Daarnaast kun je er ook terecht voor tablets, desktops, monitors, printers en accessoires zoals toetsenborden, muizen, laptoptassen en kabels. Op alle producten krijg je bovendien 12 maanden garantie en kun je er dus zorgeloos gebruik van maken.

Snelle levering

Bestel je een nieuwe of refurbished laptop of een van de andere producten bij Laptops4all, dan ben je zeker van een snelle levering. Doordat de computerwinkel een grote eigen voorraad heeft kan het elke bestelling die voor 15.00u binnenkomt nog dezelfde dag versturen. Meestal heb je jouw laptop, computer of accessoires dan de volgende werkdag al in huis. Bij een bestelling van meer dan € 100 is de verzending binnen Nederland zelfs geheel gratis.

Deskundig advies

Bij Laptops4all kun je kiezen uit een zeer uitgebreid assortiment nieuwe en refurbished laptops van A-merken. Wil je deze niet online bestellen, maar heb je behoefte aan een stukje maatwerk of advies? Kom dan langs in de winkel in Loosdrecht, dichtbij Hilversum en Utrecht. Je kunt de deskundigen ook per email of chat bereiken.

Succes met je studie of school!

Met een refurbished laptop is studeren of naar school gaan net zo leuk, alleen een stukje goedkoper. We wensen jou of je kind veel succes op school of bij de studie en een lang en plezierig gebruik van de refurbished laptop.