Je eigen thuisnetwerk bouwen

Advertorial - Als je een eigen bedrijf hebt of heel veel data waar je zuinig op bent dan kun je een paar dingen doen om die gegevens veilig te bewaren. Je kunt ruimte in de cloud huren bij een data opslagbedrijf. Die zijn er genoeg in Nederland. Voordeel is dat er regelmatig een back-up wordt gemaakt. De kans dat je je gegevens verliest is daardoor klein. Maar helemaal uitgesloten is het natuurlijk niet. Wil je extra zekerheid dan kun je ook een eigen thuisnetwerk bouwen om je data op te slaan.

Een eigen netwerk

Voor een eigen netwerk heb je niet zo heel veel nodig. Het is zeker niet nodig om een compleet server rack te installeren met koeling voor harde schijven. Maar het is wel belangrijk dat je de harddisks waar je belangrijke data op staat goed beschermt. Plaats ze dus ergens waar ze niet te warm en niet te koud worden. En zorg ervoor dat je in ieder geval nog een kans hebt om ze mee te nemen als er brand uitbreekt. Voor diefstal hoef je meestal niet heel bang te zijn, tenzij de informatie die op de schijven staat interessant zou kunnen zijn voor criminelen.

Zorg dat je voldoende opslagruimte hebt

Harde schijven hebben tegenwoordig een opslagcapaciteit van minstens 1 Terabyte. Dat is meestal wel voldoende voor de opslag van data van een gemiddeld gezin. Muziekbestanden nemen doorgaans niet meer dan enkele MB’s in beslag. Video’s zijn vaak groter. Foto’s kunnen veel ruimte vragen als je professioneel fotografeert en in RAW schiet. Gaat het om foto’s in gecomprimeerd JPEG formaat dan valt ook dat wel mee. Maar desondanks kun je in de loop der jaren natuurlijk best veel bestanden verzamelen die belangrijk voor je kunnen zijn. Het is dus zaak om ervoor te zorgen dat je voldoende opslagruimte hebt. Harde schijven zijn vandaag de dag heel betaalbaar, daar hoeft het dus zeker niet op stuk te lopen.

Je bestanden veilig bewaren is niet moeilijk

Voor het privé veilig bewaren van je belangrijke bestanden heb je dus zeker geen serverkasten nodig. Die zijn uitsluitend bedoeld voor bedrijven die hun eigen netwerk hebben waar meerdere mensen gebruik van maken. Want ook voor een klein bedrijf heb je geen uitgebreide back-up nodig. Steeds meer mensen gebruiken uitsluitend een cloud dienst. Een beweegreden om dat niet te doen is dat deze serverparken vaak een flinke belasting zijn voor het milieu. Als je je data privé opslaat geeft dat aanzienlijk minder CO2 uitstoot. Het is niet voor niets dat de overheid regels heeft gesteld voor het bouwen van datacenters. De discussie over die in Zeewolde, die uiteindelijk niet doorging, staat ons nog vers in het geheugen. De exploitanten doen wel veel om de milieubelasting te verminderen. Zo wordt er ingenieus gebruik gemaakt van koeling en wordt de warmte die de servers veroorzaken soms gebruikt voor de verwarming van nabijgelegen woningen.