Een Boeing 737 in huis

In de garage van Nico Weesjes is geen plaats voor zijn auto. Er staat een complete Boeing 737-cockpit, 1-op-1 nagebouwd als superrealistische vliegsimulator. PC-Active vloog met Captain Nico mee vanaf ‘Vliegveld Kamerik’.

Dit artikel is verschenen in PC-Active 336 - juni / juli 2024

Nico Weesjes (1944) begon zijn loopbaan als ‘scheepsbeschieter’ (scheepstimmerman). In dienst van een luxe jachtenbouwer bouwde hij voor zichzelf een compleet houten jacht.

Daarna begon hij een eigen bedrijf in winkelinterieurbouw dat hij in 1996 om gezondheidsredenen verkocht. Stilzitten bleek geen optie en na het bouwen van een pijporgel waar hij 968 uren aan werkte, werd het tijd voor een nieuw project: een vliegsimulator. Tussendoor herstelde hij van de ziekte van Kahler en een hartoperatie. “Ik heb veel geluk gehad dat ik het heb overleefd”, vertelt hij.

Vliegbrevet

Van 1975 tot 1981 vloog Nico zelf in een Robin en een Piper Cherokee bij vliegclub Rotterdam. Zo bezocht hij grote klanten van zijn bedrijf in Nederland en omstreken. Nadat het niet meer lukte om het jaarlijkse aantal minimum vlieguren te halen, ging hij vliegen op de computer. “Behalve mijn vliegbrevet heb ik ook mijn radiotelefoniebevoegdheid (RT). Taal en procedures zijn in de luchtvaart allemaal hetzelfde, of je nu in een Jumbo zit of in een Pipertje. Daar heb ik nu plezier van.”

Van Fokker naar Boeing

Nico had al eens met flightsimulator van Microsoft ‘gespeeld’ en kwam in contact met een andere flightsimmer die op hogeschool InHolland een fysieke flightsimulator bouwde. “Ik heb hun oude Fokker 28 overgenomen, een originele half doorgezaagde cockpit. Bij een simulatorbouwer kon ik de maten nemen van echte simulatoren en foto’s maken, want bijna alles maak ik zelf. De Yoke (vliegstuur) bijvoorbeeld is van rioolpijp. Gaandeweg heb ik alles van (sloop)hout opnieuw gemaakt.” Na de Fokker kwam de Boeing. “Mijn contact op InHolland ging zelf een flightsimulator maken van de B737. Daar ontwikkelde hij onderdelen voor waarmee ik kon starten.”

Knowhow van HCC

Om een cockpit te bouwen, is kennis van elektronica en computers nodig. “Op internet kun je van alles vinden, maar toch is het sterk aan te raden om lid te worden van een flightsimclub voor knowhow en ondersteuning”, aldus Nico, die al vele jaren lid is van HCC en HCC!flightsimulator. “Dirk Simon en anderen van FlightSim Rijnmond hebben veel verstand van software en programma’s. Helaas zijn er maar weinig cockpitbouwers zoals ik. Op internet kom je duizend-en-een cockpits tegen, maar iedereen met twee schermen en een gashendel heeft er al eentje.”

