Liefhebbers van modeltreinen, computers en slimme techniek opgelet! Op zaterdag 14 november organiseert HCC!modelbaanautomatisering, samen met Modelspoorbeurs, alweer de 12e editie van Houten Digitaal. Met zo'n 30 exposanten, bijzondere demonstraties en volop digitale innovaties belooft het een inspirerende dag te worden in Expo Houten. Ook HCC-leden die nog niet bekend zijn met modelspoorautomatisering zijn van harte welkom!

Modeltreinen zijn allang niet meer alleen een kwestie van rails, wissels en een transformator. Computers, slimme software en digitale besturing maken het tegenwoordig mogelijk om complete spoorwegnetwerken tot leven te brengen. Tijdens Houten Digitaal ontdek je hoe veelzijdig en geavanceerd deze hobby inmiddels is geworden.

Dertig exposanten en bijzondere demonstraties

Tijdens deze 12e editie presenteren ongeveer dertig exposanten hun nieuwste ontwikkelingen, ideeën en toepassingen. Daaronder bevinden zich ook verschillende deelnemers die voor het eerst aanwezig zijn.

Een paar interessante voorbeelden:

Traintastic: Reinder Feenstra demonstreert dit open-sourceprogramma waarmee modeltreinen zowel handmatig als automatisch kunnen rijden. Ook wissels en seinen zijn digitaal te bedienen.

RailKernel: Theo Geleijn presenteert zijn zelfontwikkelde programma voor modelbaanbesturing. Wat begon als een hobby, groeide uit tot een uitgebreid softwareproject.

Digitale treinregelaar: Theo Bosscher laat een interactieve, realistische digitale treinregelaar zien die samenwerkt met het bekende modelspoorprogramma iTrain.

En dat is nog maar een kleine greep uit het aanbod!

Waar computers en modeltreinen samenkomen

Houten Digitaal is niet alleen interessant voor ervaren modelspoorders. Ook wie nieuwsgierig is naar programmeren, elektronica, automatisering of open-sourcesoftware vindt er volop inspiratie.

Je kunt demonstraties bekijken, rechtstreeks met ontwikkelaars praten, ervaringen uitwisselen en ontdekken hoe je zelf aan de slag kunt met digitale modelbaanbesturing.

Oproep aan HCC-leden: kom zaterdag naar Houten!

Ben je HCC-lid en geïnteresseerd in computers, elektronica, techniek of slimme automatisering? Dan mag je Houten Digitaal eigenlijk niet missen!

Ook wanneer je zelf geen modelspoorbaan hebt, is het bijzonder interessant om te zien hoe computers en software worden ingezet om complete spoorwegnetwerken te besturen.

Neem gerust een vriend, familielid of andere belangstellende mee. Houten Digitaal is een uitstekende gelegenheid om nieuwe ideeën op te doen, kennis te maken met enthousiaste hobbyisten en de activiteiten van HCC!modelbaanautomatisering te ontdekken.

Ons advies: zet zaterdag 14 november in je agenda en kom naar Expo Houten!

Praktische bezoekersinformatie

Datum: zaterdag 14 november 2026

Tijd: 10.00 tot 16.00 uur

Locatie: Expo Houten

Adres: Meidoornkade 24, 3992 AE Houten

Tickets

Online voorverkoop: € 10,00 per persoon, tot woensdag 11 november om 23.00 uur.

Aan de kassa: € 12,50 per persoon op zaterdag 14 november.

Bereikbaarheid: Expo Houten is met de auto bereikbaar via de A27. Reis je met het openbaar vervoer, raadpleeg dan vooraf 9292.nl voor de beste verbinding.

Tickets en meer informatie: Bezoek www.modelspoorbeurs.nl voor actuele bezoekersinformatie en het bestellen van toegangskaarten.

Meer weten over digitale modelspoorautomatisering? Kijk dan ook op de website van HCC!modelbaanautomatisering.

Of je nu een ervaren modelspoorder bent of gewoon nieuwsgierig naar de combinatie van computers, software en modeltreinen: Houten Digitaal is absoluut een bezoek waard. HCC!modelbaanautomatisering heet je van harte welkom!