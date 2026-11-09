Waar bevindt jouw pakketje zich? Hoe ver is die trein nog van het station? En welk vliegtuig vliegt er op dit moment boven jouw huis? Op donderdag 12 november om 19.30 uur laat HCC!noord-nederland tijdens een gratis online presentatie zien hoe je vrijwel alles wat rijdt, vliegt of vaart live kunt volgen.

Dankzij internet, GPS en slimme volgsystemen is onze wereld steeds beter in kaart te brengen. Waar je vroeger moest afwachten wanneer een pakketje werd bezorgd of een vliegtuig zou landen, kun je tegenwoordig vaak op je scherm zien waar het zich bevindt.

Maar er kan veel meer dan je misschien denkt!

Van pakketbezorger tot vliegtuig

Tijdens de presentatie ‘De Live Wereld: Altijd Weten Waar Alles Rijdt, Vliegt en Vaart’ ontdek je welke verrassende mogelijkheden er zijn om bewegingen over de hele wereld te volgen.

Wast gaan we laten zien?

Vliegtuigen: ontdek via Flightradar24 en FlightAware welke toestellen boven je vliegen, waar ze vandaan komen en wat hun bestemming is.

Schepen: volg vrachtschepen, cruiseschepen en andere vaartuigen op wereldkaarten.

Treinen en bussen: bekijk waar het openbaar vervoer zich bevindt en hoe de routes verlopen.

Pakketjes en maaltijdbezorgers: zie hoe Track & Trace werkt en hoe je jouw bestelling kunt volgen.

Auto's en persoonlijke eigendommen: ontdek wat mogelijk is met GPS-trackers, voertuigvolgsystemen en Apple AirTags.

Hoe werkt dat eigenlijk?

Hoe weten al die websites waar een vliegtuig, schip of voertuig zich bevindt? En hoe betrouwbaar en nauwkeurig zijn die gegevens? Aan de hand van praktische voorbeelden en interessante websites laat HCC!noord-nederland zien hoe deze technologie werkt en hoe je er zelf gebruik van kunt maken. Ook als je nog nooit met dergelijke toepassingen hebt gewerkt, is deze presentatie uitstekend te volgen.

Gratis deelnemen vanuit je eigen huis

De online bijeenkomst vindt plaats op donderdag 12 november 2026 om 19.30 uur. Deelname is gratis en je hoeft geen software te installeren of een account aan te maken. Zo doe je mee: Ga op donderdagavond naar https://wij.hcc.nl/nrdned, vul je voor- en achternaam in en klik op ‘Deelnemen aan Digitaal presentatie’.

Vanaf ongeveer 19.20 uur kun je terecht om beeld en geluid te testen. De presentatie begint om 19.30 uur.

Wil je vooraf controleren of alles werkt? Dat kan via https://wij.hcc.nl/test.

Mis deze digitale ontdekkingsreis niet! Vanuit je eigen stoel kun je de hele wereld volgen. HCC!noord-nederland laat je graag zien hoe verrassend eenvoudig dat is.