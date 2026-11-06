Of je nu meer wilt weten over veilig omgaan met wachtwoorden, enthousiast bent over 3D-printen, je familiegeschiedenis wilt ontdekken of graag achter de stuurknuppel van een vliegtuig kruipt: bij HCC!zeeland valt deze maand weer volop te beleven. Met bijeenkomsten op verschillende locaties in de provincie is er voor iedere computerliefhebber iets interessants te vinden. En het mooiste? Ook belangstellenden zijn van harte welkom om kennis te maken!

Gezellige inloopavonden in Zierikzee en Terneuzen

Een computer die niet doet wat je wilt, een smartphone die vragen oproept of gewoon zin om met andere computerliefhebbers van gedachten te wisselen? De inloopbijeenkomsten van HCC!zeeland zijn daarvoor de ideale gelegenheid.

In zowel Zierikzee als Terneuzen kun je zonder ingewikkelde aanmeldprocedures binnenlopen. Vrijwilligers helpen je graag verder, maar ook voor een kop koffie en een gezellig gesprek ben je welkom. Heb je een specifieke vraag over je laptop, tablet of smartphone? Neem het apparaat dan vooral mee!

Donderdag 12 november om 19.00 uur staat de inloopavond in Terneuzen op het programma, in de Oudelandse Hoeve.

Dinsdag 24 november van 19.30 tot 21.00 uur is het de beurt aan Zierikzee. In het clubhuis van Scouting Jan Bakker aan de Van Veenlaan staat deze avond onder meer het gebruik van wachtwoordmanagers centraal. Hoe zorg je voor sterke, unieke wachtwoorden zonder ze allemaal te hoeven onthouden? Een bijzonder actueel onderwerp nu digitale criminaliteit steeds geraffineerder wordt.

Droom je ervan om zelf te vliegen?

Bij de flightsimulatorliefhebbers van HCC!zeeland komt de luchtvaart tot leven. Achter de computer kun je plaatsnemen in de cockpit van uiteenlopende vliegtuigen, kennismaken met realistische vliegomstandigheden en samen met andere enthousiastelingen virtuele vluchten maken.

De bijeenkomsten zijn niet alleen bedoeld voor ervaren simulatorpiloten. Ook beginners kunnen kennismaken met deze fascinerende hobby. Er wordt volop kennis uitgewisseld, technische problemen worden gezamenlijk opgelost en natuurlijk is er ruimte voor gezelligheid.

Donderdag 19 november om 19.00 uur komt de General Aviation-werkgroep bijeen in Dorpshuis Heer-Arendshuis.

Heb je altijd al eens willen ervaren hoe het is om zelf een vliegtuig te besturen? Dan is dit een uitstekende gelegenheid om kennis te maken. Je hoeft daarvoor niet speciaal HCC-lid te zijn.

3D-printen: van digitaal ontwerp tot tastbaar resultaat

Ook de 3D-printwerkgroep is volop actief. Tijdens de bijeenkomsten wisselen deelnemers ervaringen uit over het ontwerpen, verbeteren en printen van driedimensionale objecten.

Daarbij speelt kunstmatige intelligentie inmiddels ook een rol. AI kan helpen bij het ontwikkelen en aanpassen van ontwerpen, waardoor nieuwe mogelijkheden ontstaan voor creatieve hobbyisten.

Maandag 9 november om 19.00 uur staat de bijeenkomst gepland in De Burgerij, Campus De Ruyter, Van Hogendorpweg 58 in Vlissingen.

Of je nu net begint met 3D-printen of al jaren ervaring hebt: samen experimenteren en kennis delen maakt deze hobby alleen maar leuker.

Ontdek je familiegeschiedenis in Vlissingen

Wie waren je voorouders? Waar woonden ze, wat deden ze en welke bijzondere verhalen liggen er verborgen in je familiegeschiedenis? De genealogiewerkgroep van HCC!zeeland helpt belangstellenden bij het zoeken naar antwoorden. Daarbij wordt gebruikgemaakt van digitale bronnen, historische archieven en de uitgebreide mogelijkheden van onder andere het Genealogisch Centrum Zeeland.

De bijeenkomst van november heeft inmiddels plaatsgevonden, maar in december is er weer een nieuwe gelegenheid om aan te sluiten in De Burgerij in Vlissingen.

Ook als je nog nooit genealogisch onderzoek hebt gedaan, ben je welkom. Neem gerust iemand mee die belangstelling heeft voor familiegeschiedenis.

Samen ontdekken is leuker!

Wat alle bijeenkomsten van HCC!zeeland gemeen hebben, is de combinatie van techniek, kennisuitwisseling en gezelligheid. Je hoeft beslist geen computerexpert te zijn om mee te doen. Juist door vragen te stellen, ervaringen te delen en samen nieuwe mogelijkheden te ontdekken, wordt de digitale wereld steeds interessanter.

En wie weet ontdek je tijdens een inloopavond wel een compleet nieuwe hobby!

Bekijk voor de meest actuele informatie over data, aanvangstijden en locaties de activiteitenagenda van HCC!zeeland.

HCC!zeeland heet je van harte welkom. Kom gerust eens langs, maak kennis met de vrijwilligers en ontdek hoeveel plezier je samen aan digitale hobby's kunt beleven!